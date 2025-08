Osaatko juoda helteellä oikein? Tämä virhe voi olla vaarallinen

Kesähelteillä on ehdottoman tärkeää muistaa juoda riittävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan riittävä nesteensaanti on erityisen tärkeää etenkin lapsille ja vanhuksille. Pahimmillaan nestehukka voi kesähelteillä aiheuttaa jopa hengenvaarallisen tilan.

Hyvinvoinnin kannalta myös sillä on merkitystä, millaisia nesteitä nauttii. THL:n mukaan suositeltavin janojuoma kesähelteillä on vesi. Myös aterioilla on hyvä huolehtia siitä, että ruoan kanssa tulee juotua lasillinen tai kaksi vettä.

– Jatkuvampi nesteen nauttiminen on tarpeen, jos kuumuus aiheuttaa runsasta hikoilua, esimerkiksi fyysistä työtä tehtäessä. Jos fyysinen kuormitus kestää pitkään ja hikoilu on runsasta, voit käyttää suolaa sisältäviä juomia, THL neuvoo verkkosivuillaan.

Riittävä vedenjuonti helteillä on tärkeää siksi, että hikoillessa kehosta poistuu poikkeuksellisen paljon nestettä. Riittävästä vedensaannista huolehtiminen ylläpitää kehon nestetasapainoa ja auttaa säätelemään kehon lämpötilaa ja kuljettamaan ruoasta saatavia ravintoaineita.

Veden lisäksi suositeltavia janojuomia helteillä ovat suolaton kivennäisvesi, rasvaton maito, rasvaton piimä tai täydennetty, sokeroimaton kasvijuoma.

– Jos juot ruoan kanssa mehua, laimenna se. Mehuissa on paljon ylimääräistä sokeria, THL neuvoo.

Jos hikoilu on runsasta, THL:n mukaan voi olla perusteltua nauttia vähäsuolaista juomaa.

Sen sijaan alkoholi ja kahvi eivät sovi janojuomiksi. Tämä johtuu siitä, että ne kuivattavat elimistöä. Mikäli juot kesähelteillä kahvia tai alkoholia, THL suosittelee juomaan niiden kanssa aina lasillisen vettä.

Aikuisen ihmisen suositeltava nesteentarve on hellepäivänä 2-3 litraa. Tästä noin puolet pitäisi saada juotuna ja toinen puoli ruoan mukana. Runsas hikoilu ja esimerkiksi saunominen lisäävät nesteen tarvetta.

THL suosittelee nauttimaan nesteitä tasaisesti pitkin päivää. Suositeltavinta on juoda jo ennen janontunnetta. Tämä on tärkeää etenkin ikääntyneille ja lapsille.

Tietyt oireet myös kertovat siitä, että olet juonut liian vähän. Oireita ovat janon tunne suussa tai suun kuivuus, vähentynyt virtsaamisen tarve tai virtsan värin muuttuminen tummemmaksi.

