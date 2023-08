Opetusministeri MTV3:lle: Voimavarat puuttua koulujen häiriökäyttäytymiseen on turvattava

Opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan suomalaisissa kouluissa esiintyvään kiusaamiseen ja väkivaltaan on puututtava välittömästi. Ministeri toteaa MTV3:lle, että Suomessa työtä kiusaamisen estämiseksi on tehty jo pitkään. Koulujen resurssit puuttua häriökäyttäytymiseen ajoissa on turvattava, Henriksson sanoo, ja korostaa etenkin riittävää aikuisten läsnäoloa.

– Työtä pitää edelleen jatkaa ja syventää. Koulukiusaamisen vastaisessa työssä tarvitaan muun muassa toimivia käytäntöjä ja riittävästi aikuisia, ministeri kertoo.

Henrikssonin mukaan kouluissa tapahtuvan kiusaamisen ja väkivallan estäminen ei ole vain koulujen, vaan koko yhteiskunnan tehtävä.

– Työssä ensisijaisesti korostuu koulujen toimintakulttuuri ja –tavat, oppilaiden osallisuus ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen on laaja yhteiskunnallinen tehtävä, hän toteaa.

Henrikssonin mukaan viime kaudella tehtyjä lainsäädäntöuudistuksia koulukiusaamisen kitkemiseksi on seurattava käytännössä, jotta saadaan tietoa muutostarpeista. Tarkoitus on ottaa käyttöön kansallisesti yhtenäiset toimintamallit kiusaamisen ja väkivallan torjunnassa.

Pelkät oikeudelliset keinot eivät ongelmaa kuitenkaan ratkaise, Henriksson muistuttaa.

Opetusministeri mainitsee haastattelussa esiin Etelä-Karjalan kiusaamisen puuttumismallin, jossa alle 15-vuotiaan koulussa tekemästä lainvastaisesta teosta tehdään rikosilmoitus.

– Hallitusohjelman mukaisesti kouluväkivallan ennaltaehkäisyssä ja väkivaltatilanteisiin puuttumisessa otetaan käyttöön yhtenäiset suunnitelmat ja toimintamallit hyödyntäen olemassa olevia toimintamalleja, kuten Etelä-Karjalan mallia.