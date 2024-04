Opetusministeri IS:lle: Alakoulun tuntimäärää lisätään

Opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan alakoulun vuosiluokille 1-2 on tulossa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta aiempaa enemmän. Asiasta kirjoittaa Ilta-Sanomat.

– Lukutaito on heikentynyt kautta linjan ja meidän on panostettava nyt siihen, että lapset ja oppilaat oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan paremmin kuin aikaisemmin, Henriksson sanoo IS:lle.

Hän viittaa Pisa-tuloksiin, jotka osoittavat selvästi, että peruskoulun päättävistä 15-vuotiaista liian suuri osa ei osaa kunnolla lukea, kirjoittaa ja laskea.

Lisäksi vuosiluokille 3–6 on Henrikssonin mukaan tarkoitus lisätä yksi vuosiviikkotunti matematiikkaa, Henriksson kertoo.

Yksi vuosiviikkotunti tarkoittaa sitä, että ainetta opiskellaan yksi tunti viikossa.

– Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että päivät alakoulussa pikkuisen pitenevät. Mutta kansainvälisesti katsottuna meillä on Suomessa hyvin lyhyet koulupäivät alakoulussa.

Vuosiviikkotunteja lisätään muuttamatta opetussuunnitelmaa. Koulut voivat vaikuttaa toteutukseen lukujärjestyksiä tehdessään. Muutoksella halutaan Henrikssonin mukaan luoda työrauhaa, jotta oppilaalla ja opettajalla on riittävästi aikaa perustaitojen oppimiseen.

Vuosiviikkotuntien lisäyksen on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2025 eli runsaan vuoden kuluttua. Lakiluonnos on ollut lausuntokierroksella ja seuraavaksi sitä käsitellään ministerityöryhmässä, ennen kuin hallituksen esitys on valmis.