Opetusministeri: Hallitus tekee nyt historiallisia panostuksia

Petteri Orpon (kok.) hallituksen tärkeimpiä tavoitteita on kasvun aikaansaaminen Suomeen, kirjoittaa opetusministeri ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan. Henriksson kirjoittaa olevansa tyytyväinen siihen, että hallitus panostaa tässä tilanteessa koulutukseen ja perusopetukseen.

– Kasvua tarvitaan, jotta voidaan katkaista velkaantumiskierre ja pelastaa hyvinvointiyhteiskunta. Ei mikään helppo tehtävä, mutta olemme valmiita hallituksessa tekemään kovasti työtä tämän saavuttamiseksi, Henriksson kirjoittaa.

Hallitus aikoo etenkin panostaa koululaisten perustaitoihin.

– Perusopetuksen rahoitusta lisätään pysyvästi 200 miljoonalla eurolla vaalikauden aikana. Panostuksella haluamme vahvistaa perustaitoja: jokaisen lapsen tulee oppia lukemaan, laskemaan ja kirjoittamaan. Ilman näitä perustaitoja on vaikeaa selvitä jatko-opinnoista. Kyse on myös Suomen menestyksestä ja kilpailukyvystä, jotka perustuvat korkeaan osaamiseen, Henriksson kirjoittaa.

– Samanaikaisesti teemme historiallisia panostuksia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Vaalikauden aikana tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusta vahvistetaan miljardilla eurolla.

Ministeri kertoo vierailleensa äskettäin Intiassa, missä suomalainen koululaitos nauttii arvostusta. Kasvavassa taloudessa panostetaan paljon koulutukseen, mikä tekee Intiasta kiinnostavan kumppanin myös Suomelle, Henriksson pohtii.

– Matkan aikanani huomasin, kuinka suuri kiinnostus meidän koulutusjärjestelmää kohtaan on. Suomen positiivista mainetta on vahvistettava ja hyödynnettävä. Näin voimme varmistua siitä, että meillä on hyvät vientimahdollisuudet, tänne tulee ihmisiä ulkomailta opiskelemaan ja meidät nähdään tärkeänä kumppanina kansainvälisissä yhteyksissä.