”Opettajien viestit otettava vakavasti” – kansanedustaja vaatii opetuksessa paluuta perusasioiden äärelle

Kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen haluaa, että kouluissa palataan oppimisen perusasioiden äärelle.

Häkkänen korostaa, että oppimistulosten lasku sekä koulutustason nousun pysähtyminen ovat Suomen vakavimpia ongelmia. Hänen mukaansa oppimisen ryhtiliike ei onnistu pelkästään viranomaiskäskyillä vaan mukaan tarvitaan koko yhteiskunta. Yksilöiden motivaatio ja vanhempien vastuu on kaiken perusta.

– Opettajien viestit on otettava vakavasti. Oppimisessa on palattava perusasioiden äärelle. Päättäjien tulee varmistaa täsmäpanostukset resursseihin ja riittävät toimivaltuudet opettajille. Lapsille ja nuorille on kirkastettava oppimisen tärkeys. Kotien tehtävä on tukea ja kannustaa koulutyössä, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Häkkäsen mukaan opettajahuoneista saatu palaute liittyy pitkälti huoleen opiskelumotivaation ja oppimiskyvyn heikkenemiseen.

– Keskittymiskyky, selkeys ja rajojen asettaminen tukevat koulurauhaa ja oppimista. Puhelinten ja digitaalisten laitteiden käyttöä pitää rajoittaa ja mahdollistaa perinteisten oppimisvälineiden käyttö. Oppimisympäristöt pitää olla rauhallisia ja keskittymistä tukevia. Eritasoiset oppijat on huomioitava nykyistä paremmin, jotta jokainen saa tukea heikkouksiin ja vauhtia vahvuuksiin, Häkkänen sanoo.

Häkkänen korostaa, että koulu on ensisijaisesti oppimisen paikka, jossa jokaiselle lapselle ja nuorelle on varmistettava riittävät tiedot ja taidot. Selvitysten mukaan jopa 15 prosenttia peruskoulusta valmistuvista ei osaa kunnolla lukea tai laskea. Häkkäsen mukaan vaatimustasojen laskeminen on ”karhunpalvelus” nuorille.

– Meillä jaellaan edelleen armovitosia, joilla oppilaat pääsevät jatkamaan seuraavalle luokalle. Vaatimustasot tulee palauttaa, jotta nuorten oppiminen voidaan varmistaa jokaisella portaalla. Jos ei pääse luokalta eteenpäin, se on ryhtiliikkeen paikka oppilaan lisäksi myös vanhemmille. Oikea askel on esimerkiksi lisätä Kokoomuksen ehdotuksen mukaisesti opetuksen määrää erityisesti alakouluissa, jotta jokaiselle peruskoulun päättävälle varmistetaan riittävä luku-, kirjoitus- ja laskutaito jatkaa toisen asteen opinnoissa, toteaa Häkkänen.

Häkkänen on huolissaan myös kouluissa esiintyvästä väkivallasta ja huumeista.

– Lapsilla ja nuorilla on sama lainsuoja väkivaltaa vastaan. Kouluissa tulee ottaa yhdessä poliisin ja kotien kanssa nollatoleranssi väkivaltaan. Digitaalisen maailman uhat on avattava myös vanhemmille. Samoin huumeidenkäyttöön tulee puuttua tiukalla otteella yhdessä viranomaisten, kotien ja oppilaiden kanssa. Aikuisten tulee asettaa nykyistä selkeämmät rajat ja ottaa enemmän vastuuta nuorten kasvatuksesta niin kouluissa kuin vapaa-ajalla, Häkkänen sanoo.