Opettajat Talsalle: Ammattikoulujen taso on romahtanut

Useat ammattikoulujen opettajat kertovat Taloussanomille ammattikoulujen kärsivän niin opetusresursseihin kuin opiskelijoiden perustaitoihin liittyvistä ongelmista.

Opettajien mukaan opetusryhmät ovat usein todella isoja. Usein ryhmissä on myös hyvin eritasoisia opiskelijoita.

– Resurssipula on huutava, ei saada opettajia, meilläkin on ollut paikka auki vuoden. Vuoden aikana on ollut neljä ryhmää ja kolme opettajaa! Johto säästää eikä ole kovin aktiivinen etsimäänkään opettajia, eräs lehtori kertoo Taloussanomille.

Moni opettaja myös kertoo, että opiskelijat osallistuvat tunteihin huonosti. Erityisesti teoriatunneille opiskelijoiden saaminen on joidenkin opettajien mukaan vaikeaa.

Pahimmillaan opiskelijoiden ja opettajien huolimattomuus on joidenkin opettajien mukaan aiheuttanut turvallisuusriskejä. Erään opettajan mukaan osa ammattikoulun opetushenkilökunnasta jakoi ohjeita opiskelijoille viestitse, ja opiskelijat tekivät sähköasennuksia ilman valvontaa.

– Kolmosvuoden opiskelijat eivät tienneet sähköasennuksen käyttöönottotarkastuksista juuri mitään, vaikka se on pakollinen kaikissa sähköasennuksissa, opettaja kertoo.

– Koko touhu oli niin katastrofaalista kuin olla voi, hän tiivistää.

Erään opettajan mukaan työpaikoille voi suositella noin 25 prosenttia opiskelijoista. Monilla on ongelmia jo ammattikouluun tullessa perustaidoissa, kuten lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskemisessa.

Osassa ammattikouluja opetusresurssien taso on kuitenkin hyvä ja toiminta sujuvaa. Kuitenkin myös hyvissä kouluissa on opettajien mukaan haasteita joidenkin opiskelijoiden kanssa.

– Usea tulee kouluun miten sattuu, silloin kun huvittaa. Syynä lienee se, että pelataan aamuyöhön eikä poissaoloista tule sanktioita, opettaja kertoo.