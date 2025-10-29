Onko työpaikan pikkujouluihin pakko osallistua? Riippuu yhdestä asiasta

Pian on taas se aika vuodesta, kun työpaikoilla järjestetään yhteisiä pikkujouluja. Parhaimmillaan pikkujoulut voivat olla työpaikan yhteisöllisyyttä lisäävä tapahtuma ja mahdollisuus pitää hauskaa kollegoiden kanssa rankan työvuoden jälkeen.

Kaikki eivät välttämättä ole työpaikan yhteisistä illanviettotilaisuuksista innoissaan. Ajatus illanvietosta työkavereiden kanssa ei joko kiinnosta tai niihin osallistumiseen ei yksinkertaisesti ole aikaa muun elämän takia. Joitakin saattaa mietityttää myös pikkujouluihin usein liittyvä alkoholinkäyttö, joka saattaa aiheuttaa erilaisia lieveilmiöitä. Verkkouutiset on kertonut pikkujouluissa sattuneista ylilyönneistä aiemmin tässä jutussa.

Moni työntekijä saattaakin pohtia, onko pikkujouluihin pakko osallistua? Voiko siitä koitua jotain ongelmia, jos työntekijä kieltäytyy osallistumasta niihin?

Vastaus asiaan on yksiselitteinen. Lähtökohtaisesti työntekijällä ei ole velvollisuutta osallistua tilaisuuksiin, jotka järjestetään työajan ulkopuolella. Työntekijällä on siis täysi oikeus ilmoittaa, että hän ei osallistu työpaikan pikkujouluihin.

– Työaikalain mukaan työaikaa on pääsääntöisesti vain se aika, jonka työntekijä käyttää sopimuksen mukaisten työtehtäviensä suorittamiseen. Työaikaan luetaan myös se aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä, Helsingin seudun kauppakamarin työsuhde- ja henkilöstöasioiden juristi Maaria Uusi-Simola kertoo VU:lle.

Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöille erilaisia sosiaalisia tilaisuuksia, kuten pikkujouluja tai muita virkistystapahtumia. Näihin käytettyä aikaa ei Uusi-Simolan mukaan tavallisesti lueta työajaksi.

– Jos työntekijä kuitenkin osallistuu tilaisuuden järjestämiseen tai muihin työnantajan määräämiin tehtäviin, kuten edustustehtäviin, näihin käytetty aika luetaan työajaksi. Jos siis tilaisuus edellyttää työn suorittamista tai edustustehtävien hoitamista, työnantajalla voi olla oikeus edellyttää työntekijän osallistumista, hän huomauttaa.

Työaikana pidettyihin tilaisuuksiin voi olla pakko osallistua

Yleensä pikkujoulut vietetään iltaisin varsinaisen työajan ulkopuolella. Vapaa-ajalla vietettäviä pikkujouluja ei pidä sekoittaa varsinaisen työajan puitteissa järjestettäviin tilaisuuksiin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulutustilaisuudet tai työpaikan yhteiset virkistyspäivät.

Koulutustilaisuuksiin osallistuminen on Uusi-Simolan mukaan pääsääntöisesti pakollista silloin, kun tilaisuudet liittyvät työntekijän työtehtäviin ja ne ovat työnantajan määräämiä.

– Sen sijaan, jos koulutus on vapaaehtoinen eikä osa työntekijän työtehtäviä, työntekijällä ei ole velvollisuutta osallistua koulutukseen.

Hänen mukaansa virkistyspäivään osallistuminen on yleensä vapaaehtoista, ellei osallistumista lueta osaksi työtehtäviä.

Poissaolon syytä ei tarvitse perustella

Jos työntekijä ei ole halukas osallistumaan pikkujouluihin tai muihin iltatilaisuuksiin, mikä voisi olla hyvä tapa kieltäytyä kutsusta niihin?

Pikkujouluihin tai muihin tilaisuuksiin ilmoittaudutaan yleensä työnantajan lähettämällä erillisellä ilmoittautumislistalla, johon työntekijä voi merkitä halukkuutensa osallistua.

– Mikäli nimeä ei laiteta listaan, tulkitaan yleensä, ettei työntekijä osallistu tilaisuuteen. Jos taas työnantaja esittää henkilökohtaisen kutsun, kohtelias ja asiallinen vastaus on riittävä. Esimerkiksi: “Kiitos kutsusta, valitettavasti en pääse osallistumaan tällä kertaa”, Uusi-Simola kertoo esimerkkinä.

Koska pikkujouluihin tai iltatilaisuuksiin osallistuminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista, työntekijän ei tarvitse perustella poissaolon syytä tarkemmin. Työnantaja ei voi myöskään puuttua poissaoloon, jos kyse on vapaaehtoisesta tilaisuudesta eikä osallistuminen liity työntekijän työtehtäviin.

– Jos tilaisuus kuuluu työntekijän työtehtäviin, esimerkiksi edustustehtävien vuoksi, työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus edellyttää osallistumista. Jos työntekijä jää pois ilman hyväksyttävää syytä, työnantaja voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, kuten antaa varoituksen työvelvoitteiden laiminlyönnistä.

Pikkujoulut ja muut iltatilaisuudet aiheuttavat joillekin työntekijöille päänvaivaa. Kynnys poissaololle voi olla korkea, jos työpaikalta lähes kaikki muut ovat osallistumassa tilaisuuteen. Taustalla voi olla myös pelko siitä, että pikkujouluista pois jäävä työntekijä jäisi jotenkin työyhteisön ulkopuolelle. Vaikka tilaisuuteen osallistuminen olisikin virallisesti vapaaehtoista, osallistumiselle voi olla ikään kuin sanaton sosiaalinen paine.

Siksi Uusi-Simolan mukaan olisikin hyvä, että tilaisuuksiin osallistumisen vapaaehtoisuus tuotaisiin selvästi esiin jo kutsussa.

– Vaikka työajan ulkopuolella järjestettävät tilaisuudet ovat lähtökohtaisesti vapaaehtoisia, on osallistumisvelvollisuudesta hyvä viestiä selkeästi erityisesti silloin, kun tilaisuus liittyy työtehtäviin ja on siten pakollinen. Vastaavasti työntekijöille on tärkeää tehdä selväksi, mitkä tilaisuudet ovat vapaaehtoisia.

Painostaminen ei ole asiallista

Monet työnantajat toivovat, että työntekijät osallistuisivat pikkujouluihin. Ovathan ne työnantajan järjestämä tilaisuus työpaikan yhteishengen ja työntekijöiden viihtyvyyden kohottamiseksi. Uusi-Simolan mukaan työntekijää saa kannustaa osallistumaan, kunhan se tapahtuu asiallisesti ja työntekijän päätöstä kunnioittaen.

– Sen sijaan painostaminen ei ole asianmukaista. On luonnollista, että esihenkilö tai työnantaja kertoo tilaisuudesta ja toivoo työntekijöiden osallistuvan. Samalla on kuitenkin tärkeää osoittaa ymmärrystä, jos työntekijä ei halua tai voi osallistua.

Hänen mukaansa keskeistä on, että kieltäytyminen hyväksytään eikä siitä aiheudu työntekijälle kielteisiä seurauksia.

– Työntekijän ei tarvitse perustella osallistumatta jättämistään, Uusi-Simola painottaa.

