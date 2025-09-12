Onko tekoälybuumi vain kupla?

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kokonaisarvo on noussut vuoden 2022 jälkeen noin 1 800 miljardilla dollarilla.
ChatGPT-tekoälysovelluksen julkaisu aloitti buumin, jonka myötä alan yhtiöiden arvo on kohonnut rakettimaisesti. Viime vuosien arvonnoususta 55 prosenttia kertyi vain kymmeneltä yritykseltä, joiden joukossa on Amazon, Nvidia ja Broadcom.
Yhdysvaltain bruttokansantuotteen kasvu nojasi vuoden alkupuoliskolla käytännössä kokonaan it-alan investointeihin. Kolmasosa länsimaisista riskisijoituksista on tehty tekoäly-yhtiöihin, joiden uskotaan tuottavan teolliseen vallankumoukseen verrattavissa olevia muutoksia talousjärjestelmään.
Economist-lehti nostaa esiin UBS-pankin selvityksen, jonka mukaan alan tuotot ovat jääneet toistaiseksi kauas odotuksista. Johtavien tekoäly-yhtiöiden kokonaistulot ovat noin 45 miljardia euroa, ja ne kasvavat vain, jos alan teknologian arvioidaan tuottavan konkreettista hyötyä yrityksille.
MIT-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että 95 prosenttia organisaatioiden investoinneista generatiiviseen tekoälyyn ei ole tuottanut minkäänlaista hyötyä. Tekoälybuumia on jo verrattu vuosituhannen vaihteen it-kuplaan ja siihen liittyneisiin ylilyönteihin. Jopa OpenAI-yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman sanoo sijoittajien ajautuneen liialliseen intoon tekoälystä.
– Teknologiaan liittyvä innostus menee aina teknologian realiteettien edelle, Goldman Sachs -yhtiön entinen analyytikko Michael Parekh arvioi.
Teknologisen kehityksen kaudet ovat monta kertaa synnyttäneet kuplia, sillä sijoittajilla on tapana ylireagoida tuottavuuden kasvuun. Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin kymmeniä innovaatioita vuosien 1825 ja 2000 välillä. Niistä 37 prosenttia oli yhteydessä taloudellisiin kupliin.
Mahdollisella pörssiromahduksella voisi olla merkittäviä seurauksia, ja tämä avaisi tilaa myös uusille yrittäjille. Rautateiden, lennätinten ja puhelintekniikan kehityksen alkuvaiheessa olleet tahot korvautuivat yleensä muilla yrityksillä. On siis epätodennäköistä, että tällä hetkellä suurimmat tekoäly-yhtiöt selviäisivät kuplan puhkeamisesta.
Tekoäly-yhtiöiden kaatuminen ei Economist-lehden mukaan uhkaisi koko finanssijärjestelmää muun muassa siksi, että amerikkalaispankit eivät ole juurikaan rahoittaneet suoraan alan yrityksiä.