Käytätkö Whatsappia? Tekoäly kirjoittaa pian viestejä puolestasi

Pikaviestipalvelu Whatsappin käyttö tulee muuttumaan merkittävästi. Muutoksista kerrotaan Whatsappin virallisessa blogissa. Sovellukseen on tulossa kuusi uutta toimintoa.

Ensimmäinen uudistus on tallennustilan vapauttaminen. Käyttäjä voi poistaa keskustelusta esimerkiksi paljon tallennustilaa vieviä kuvia ja videoita yksitellen ilman, että koko viestihistoria pitäisi poistaa. Jatkossa keskusteluihin lähetettyjä tiedostoja pystyy tarkastelemaan tiedoston koon perusteella. Tämä toiminto tekee suurikokoisten tiedostojen löytämisen helpoksi.

Toinen uudistus on viestihistorian siirtäminen Androidiin. Tämä uudistus helpottaa niiden elämää, jotka ovat vaihtamassa IOS-laitteesta Android-laitteeseen. Aiemmin viestihistoriaa ei ole voinut siirtää näiden käyttöjärjestelmien välillä.

Kolmas uudistus mahdollistaa sen, että käyttäjä voi olla samanaikaisesti kirjautuneena kahdelle eri Whatsapp-tilille. Ominaisuus on aiemmin ollut käytössä vain Android-puhelimissa, mutta jatkossa se on mahdollinen IOS-laitteillekin.

Neljäs uudistus liittyy tarroihin. Jatkossa Whatsapp osaa ehdottaa sopivia tarroja automaattisesti, kun olet syöttämässä emojeja.

Kaksi muuta uudistusta liittyvät tekoälyominaisuuksiin. Jatkossa voit parannella kuvia tekoälyn avulla Whatsappissa ennen niiden lähettämistä. Toinen tekoälyominaisuus liittyy viestien kirjoittamiseen. Jatkossa tekoälyavustaja voi auttaa sinua uusien viestien kirjoittamisessa. Tekoälyavustaja hyödyntää aiempaa viestihistoriaa ja päättelee sen perusteella, mikä on sinun kirjoitustyylisi.

Tekoälytyökaluista huolimatta Whatsapp vakuuttaa, että keskustelusi pysyvät edelleen yksityisinä ja salattuina.

Uudet ominaisuudet tulevat käyttöön vaiheittain eivätkä ne tule saataville kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Whatsapp ei blogissaan tarkemmin kerro, millä aikataululla ominaisuudet ovat kaikkien käytettävissä.

