Onko tässä sodan hurjin Frankenstein-ajoneuvo? BMW sai raketinheittimen

Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 114. prikaati on julkaissut Facebook-sivuillaan videon, jolla näkyy sodan kenties hurjin improvisoitu taisteluajoneuvo.

114. prikaatin 137. pataljoonan käytössä on nimittäin ukrainalaisten tuttavallisesti ”Behaksi” eli bemariksi kutsuma raketinheitinjärjestelmä. Se koostuu vanhasta BMW-henkilöautosta, joka on varustettu kolmella kannettavalla Grad-P-raketinheittimellä.

BMW tulittaa videolla venäläisten asemia. Ukrainalaisten mukaan video on kuvattu Bahmutin etulinjassa. Videolla näytetään myös rakettien osumia kohteeseen. Sama pätkä on jaettu myös Ukrainan asevoimien virallisella Telegram-tilillä.

Eri ajoneuvojen osista koottua kalustoa luonnehditaan usein leikkisästi Frankensteinin ajoneuvoiksi. Käsitettä on käytetty esimerkiksi Yhdysvaltain niin kutsutusta ”FrankenSAM”-hankkeesta, jossa amerikkalaisia ilmapuolustusohjuksia on yhdistetty Ukrainan neuvostoaikaisiin lavetteihin.

