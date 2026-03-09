Onko sinulla vanhoja Pokémon-kortteja? Yksi voi olla 10000 euron arvoinen

Vanhoista Pokémon-korteista voidaan maksaa jopa tuhansia euroja.

Etenkin 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa syntyneet muistavat, kuinka Pokémon-villitys valtasi 1990-luvun lopulla koko Suomen. Lapset keräsivät Pokémon-kortteja ja vaihtoivat niitä välitunnilla keskenään. Monella kortit ovat sittemmin jääneet lojumaan ullakoille tai varastoon.

Jos itse ei enää ole kiinnostunut korttien keräilystä, ne kannattaa myydä eteenpäin. Parhaimmillaan vanhoilla korteilla voi tehdä jopa tuhansien eurojen tilin. Ennen korttien myymistä kannattaa kuitenkin selvittää tietyt asiat. Näin voit varmistua siitä, löytyykö kokoelmistasi arvokkaita kortteja ja paljonko korteista mahdollisesti voisi pyytää.

Helsinkiläisen peliliike Poromagian Pokémon-asiantuntijan Matti Mäkelän mukaan tyypillisesti vanhoista korteista maksetaan noin 10–20 euroa.

– Se on yleinen korteista maksettava summa. Hinta voi nousta kortista riippuen satoihin euroihin asti. Jos kortti on todella harvinainen, siitä voidaan maksaa tuhatkin euroa, Matti Mäkelä kertoo Verkkouutisille.

Kortin hintaan vaikuttavat ennen kaikkea sen kunto ja harvinaisuus. Arvoa voi nostaa myös virallinen PSA-kuntoluokitus. PSA on lyhenne sanoista Professional Sports Authenticator. Sitä pidetään luotettavana ja virallisena toimijana, joka arvioi keräilykorttien arvon.

Pokémon-kortteja on julkaistu 1990-luvun lopusta lähtien, ja arvokkaita keräilyharvinaisuuksia löytyy kaikilta aikakausilta. Uusimmistakin korteista voi löytyä jopa 700 euron arvoisia harvinaisuuksia.

Virallinen PSA-kuntoluokitus voi nostaa Pokémon-kortin arvoa merkittävästi. Kuvan harvinaiset kortit ovat arvoltaan noin 10 000 euroa. Rayquazan kohdalla hinta nousee jopa 15 000 euroon. VILLE MÄKILÄ

Yhden kortin arvo voi nousta kymmeniin tuhansiin euroihin

Yksi tunnetuimmista keräilyharvinaisuuksista on alkuperäinen Charizard-kortti.

– Meillä se on tällä hetkellä myynnissä played-kuntoisena [kortissa käytön jälkiä] 230 eurolla. Jos tämä olisi paremmassa kunnossa, sen arvo olisi noin 500–550 euroa. Uudenveroisena kortin hinta pyörisi yli tuhannessa eurossa, Mäkelä kertoo.

Joidenkin harvinaisten korttien hinnat voivat nousta vielä paljon korkeammalle.

Yksi esimerkki on kiiltävä Rayquaza-kortti vuodelta 2006. Käytön jälkiä sisältävän kortin pyyntihinta on noin 15 000 euroa. Huippukuntoisena kortin hinta olisi vieläkin korkeampi. Esimerkiksi Ebayssa huippulaatuisesta kortista maksettiin jopa 42 000 euroa.

– Se on yksi suosituimmista Pokémoneista, ja tämä kortti on myös todella harvinainen. Niitä on hyvin vähän tarjolla, Mäkelä kertoo.

Toinen esimerkki on japanilainen Pikachu-promokortti vuodelta 2016, jonka hinta on noin 10 000 euroa. Kortti jaettiin aikanaan vain rajatun erän mukana Japanissa. Kolmas esimerkki kalliista kortista on harvinainen japanilainen Charizard-promokortti vuodelta 2016. Senkin hinta liikkuu noin 10 000 eurossa.

Suomessa näin korkeat hinnat ovat kuitenkin harvinaisia. Mäkelän mukaan yleisempää on, että arvokkaat kortit liikkuvat 1 000–3 000 euron hintaluokassa.

– Tonnin kortteja meillä menee kaupaksi viikoittain.

Maailmalla hinnat ovat nousseet vieläkin korkeammiksi. Yhdysvalloissa harvinainen Pikachu Illustrator -kortti myytiin hiljattain huutokaupassa lähes 16,5 miljoonalla dollarilla.

Näin tunnistat harvinaisen kortin

Miten voi selvittää, ovatko omista kokoelmista löytyvät Pokémon-kortit arvokkaita? Sitä voi arvioida useista yksityiskohdista.

Yksi selvä merkki on kortin kiiltävä pinta. Keräilijät kutsuvat tällaisia kortteja ”holokorteiksi”.

– Erityisesti jos Pokémonin tausta kiiltää, kyseessä on niin sanottu ”holo rare” eli harvinainen kortti.

Kortin kulmassa oleva harvinaisuussymboli antaa myös vihjeitä. Vanhemmissa korteissa tähti tarkoittaa harvinaista korttia, kun taas ympyrä tai salmiakkikuvio viittaavat yleisempään korttiin. Uudemmissa korteissa harvinaisuuteen viittaa se, jos kortissa on merkintä EX.

Myös se, mitä Pokémonia kortti esittää, vaikuttaa arvoon. Suosittujen Pokémonien, kuten Charizardin, Mewtwon tai Pikachun, korteista ollaan usein valmiita maksamaan muita enemmän.

Jos kortti vaikuttaa harvinaiselta, sen arvoa kannattaa selvittää vertaamalla toteutuneita kauppahintoja verkon kauppapaikoilla tai pyytämällä asiantuntijan arviota.

Poromagia saa Mäkelän mukaan jatkuvasti korttikokoelmia arvioitavaksi.

– Pelkästään yhden päivän aikana meille tuli 17 kokoelmaa arvioitavaksi. Sitten annamme niistä hinta-arvion. Tarjoukset ovat vaihdelleet kymmenestä eurosta tuhanteen euroon.

Kaikki kortit eivät ole arvokkaita

Arvokkaat Pokémon-kortit nousevat uutisotsikkoihin säännöllisin väliajoin. Samalla kannattaa muistaa, että suurin osa Pokémon-korteista on melko yleisiä. Se tarkoittaa, että kaikki kortit eivät ole arvokkaita.

– Liikkeellä on todella paljon kortteja, joiden arvo on vain muutamia senttejä, Mäkelä huomauttaa.

Tämä kannattaa muistaa omien kokoelmien arvoa arvioidessa. Vaikka Pokémon-kortteja olisi kertynyt ison kansiollisen verran, niillä ei välttämättä ole juuri lainkaan rahallista arvoa. Samaan aikaan yksi harvinainen kortti voi olla jopa 1 500 euron arvoinen. Määrä ei siis korvaa laatua.

Korttipakassa on yleensä noin kymmenen korttia. Niistä suurin osa on yleisiä, mutta muutaman kortin joukossa voi olla harvinaisuuksia. Todennäköisyys harvinaisuuden löytämiselle on kuitenkin pieni.

– Todennäköisemmin pakasta löytyy 30 sentin arvoinen kortti kuin 700 euron harvinaisuus, Mäkelä muistuttaa.

Joskus harvinainen kortti voi löytyä korttipakasta yllättäen. Myös Mäkelälle kävi näin hiljattain.

– Kuulostaa hienolta löytää yli 200 euron arvoinen kortti, mutta minulla on vuosien saatossa mennyt enemmän rahaa niiden ostamiseen. En halua edes miettiä, miten paljon olen käyttänyt rahaa kortteihin, Mäkelä myöntää.

Kaikki Pokémon-kortit eivät ole arvokkaita. Esimerkiksi näiden korttien keräilyarvo liikkuu yksittäisissä senteissä. VILLE MÄKILÄ

Väärennökset ovat yleisiä

Pokémon-korttien suosio on lisännyt myös väärennösten määrää. Mäkelän mukaan niitä tulee vastaan valitettavan usein.

Väärennöksiä myydään esimerkiksi lomakohteissa, kirpputoreilla tai ulkomaisissa verkkokaupoissa. Päällisin puolin ne voivat näyttää aidoilta, mutta ne tunnistaa väärennökseksi usein huonosta painojäljestä.

Joskus korttien omistaja ei tiedä lainkaan, että kyse on väärennöksistä. Mäkelä kertoo ikävänä esimerkkinä tilanteen, jossa lapsi tuo korttinsa arvioitavaksi peliliikkeeseen ja uskoo saavansa niistä hyvät rahat.

– Voin kertoa, että se ei ole kivaa, kun joudumme kertomaan lapselle, että kortit ovat väärennöksiä eikä niillä ole mitään arvoa. Se tuntuu todella pahalta, Mäkelä myöntää.

Vasemmalla oikea Mew-kortti ja oikealla väärennetty Charizard. Aiheeseen perehtymätön voisi luulla väärennöstä aidoksi. VILLE MÄKILÄ

Aito ja väärennetty kortti kääntöpuolelta. Oikealla olevan kortin tunnistaa väärennökseksi heikommasta painojäljestä. VILLE MÄKILÄ

Pokémon elää uutta renessanssia

Pokémon-korttien keräily on viime vuosina noussut uudelleen suosioon. Mäkelän mukaan ilmiötä selittävät erityisesti koronavuosien aikana lisääntynyt kiinnostus keräilyharrastukseen ja nostalgia. Monet lapsena kortteja keränneet ovat nykyään aikuisia ja palanneet harrastuksen pariin.

– Lapsena monet haaveilivat harvinaisista korteista, joita eivät silloin saaneet. Nyt kun rahaa on enemmän käytössä, niitä voidaan ostaa.

Lisääntynyt kysyntä on johtanut siihen, että korttien hinnat ovat nousseet. Korttien arvo voi nousta myös tulevaisuudessa, mutta kehitystä on vaikea ennustaa.

– On täysin spekulaatiota pohtia, missä hinnat liikkuvat kymmenen vuoden päästä.

Vanhojen korttien kohdalla hintaa nostaa sekin, että niitä ei enää valmisteta. Eri aikakausien Pokémon-kortit ovat erilaisia eli esimerkiksi vuosituhanteen vaihteen kortteja ei ole tulossa lisää markkinoille.

Pokémon-kortin kunto vaikuttaa merkittävästi sen arvoon. Poromagian Matti Mäkelä suosittelee korttien säilyttämistä kansiossa tai korttisuojissa. VILLE MÄKILÄ

Korttien kunto ratkaisee

Keräilyarvon kannalta korttien kunto on erittäin tärkeä. Siksi keräilijän kannattaa kiinnittää huomiota niiden suojaamiseen laittamalla kortit keräilykansioon tai ostamalla korttisuojia.

Jos arvokas kortti kulkee repun pohjalla ilman suojaa, sen arvo voi pudota nopeasti.

– Jos lapsi avaa pakasta 400–500 euron kortin, olisi hyvä, että se päätyisi reppuun edes siinä kansiossa. Silloin kortti säilyy paremmassa kunnossa ja säilyttää arvonsa.

Korttien suojaaminen on tärkeää erityisesti silloin, jos niitä käytetään pelaamiseen. Pokémon-kortit eivät ole materiaaliltaan vahvempia kuin tavalliset pelikortit, joten ne kuluvat käytössä helposti.

– Etenkin pelaamisessa korttisuojat ovat todella tärkeitä, Mäkelä muistuttaa.



