Löytyykö sinulta vanhoja Aku Ankkoja? Tästä lehdestä maksettiin 10000 euroa

Aku Ankka -sarjakuvalehdellä on erityinen asema suomalaisten sydämissä. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten ennen internetin yleistymistä lehti tuli monen suomalaisen lapsiperheen kotiin. Tämän seurauksena vanhat sarjakuvalehdet ovat edelleen yleinen näky monissa suomalaisissa kodeissa tai häkkivarastoissa.

Jos et ole enää kiinnostunut vanhojen sarjakuviesi selaamisesta, lehdet kannattaa laittaa kiertoon. Ennen vanhoista sarjakuvalehdistä luopumista kannattaa kuitenkin selvittää, voisiko niillä olla jotain jälleenmyyntiarvoa. Keräilijät ovat valmiita maksamaan harvinaisimmista Aku Ankoista tuntuvia summia. Parhaimmillaan voit tehdä yhdellä vanhalla sarjakuvalehdellä jopa noin 10 000 euron suuruisen tilin.

Keräilyharvinaisuuden löytyminen omista kokoelmista ei silti ole kovin todennäköistä.

– Oikeastaan niitä, joista maksetaan oikein suuria summia, on kaksi, antikvariaatinpitäjä Petri Kopponen antikvariaatti Coppolasta kertoo Verkkouutisille.

Ensimmäinen arvokkaista lehdistä on Aku Ankan näytenumero eli kaikkien aikojen ensimmäinen Aku Ankka-lehti vuodelta 1951.

– Aku Ankka alkoi ilmestyä Suomessa vuonna 1952, mutta loppuvuodesta 1951 tuli näytenumero. Yksi korkeaa hintaa selittävä tekijä voi olla se, että lehti oli uusi eikä se tullut kenellekään kotiin silloin. Sitä [ensimmäistä numeroa] sai vain kaupasta ostamalla, Kopponen arvioi korkean hinnan syitä Verkkouutisille.

Toinen arvokas Aku Ankka-lehti on vuodelta 1952. Kyseessä on niin sanottu Lumikki ja seitsemän kääpiötä -erikoisnumero. Lehden tarkka numero on 9 B vuodelta 1952.

– Siihen aikaan Aku Ankka ilmestyi kerran kuussa. Silloin tällöin ilmestyi B-numeroita ja myöhemmin myös C-numeroita. Tavallaan ne olivat siis ylimääräisiä numeroita.

Nimensä mukaisesti kyseinen erikoisnumero sisälsi Disneyn tarinan Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä. Koska kyse oli niin sanotusta erikoisnumerosta, lehti ei sisältänyt tavallisia Aku Ankka-sarjakuvia.

Mikäli Disney-tarinan julkaisu Aku Ankassa tuntuu erikoiselta, on syytä muistuttaa, että myös Aku Ankka on Disneyn sarjakuvahahmo siinä missä Mikki Hiirikin.

Molemmista edellä mainituista lehdistä on takavuosina oltu valmiita maksamaan suuriakin summia. Kopposen mukaan keräilijät ovat olleet valmiita maksamaan hyväkuntoisista lehdistä jopa lähes 10 000 euroa kappaleelta.

– Niistä hinnoista on viime vuosina tultu kuitenkin alaspäin. Edelleen niiden kohdalla puhutaan joka tapauksessa tuhansista euroista.

Lehden arvon määrityksessä erityisen ratkaisevassa roolissa on se, missä kunnossa sarjakuvalehti on. Käytön jäljet voivat pudottaa keräilyarvon vain murto-osaan siitä, mitä lehdestä saisi hyväkuntoisena.

– Yksikin repeämä saattaa pudottaa arvoa sadoilla euroilla, Kopponen huomauttaa.

Näitä kahta lehteä ei kuitenkaan tule vastaan kuin äärimmäisen harvoin. Se selittää myös niiden suurta keräilyarvoa.

– Kymmenen vuoden aikana minulla ei ole tullut kertaakaan kumpaakaan vastaan, kymmenen vuotta antikvariaattia pitänyt Kopponen paljastaa.

Lisäksi kannattaa muistaa, että korkea hinta koskee vain lehtien ensipainoksia. Sekä vuoden 1951 näytenumerosta että vuoden 1952 Lumikki-erikoisnumerosta on sittemmin otettu uusintapainoksia. Niillä ei ole samanlaista keräilyarvoa.

1950-luvun lehdet halutuimpia

Myös muista vanhoista Aku Ankka-lehdistä ollaan valmiita maksamaan tuntuvia summia. Esimerkkinä Kopponen mainitsee vuoden 1952 vuosikerran. Kyseessä on ensimmäinen Aku Ankan kokonainen vuosikerta.

– Kaikki sen vuoden numerot ovat hyväkuntoisina useiden satojen eurojen arvoisia. Joku saattaa mennä yli tuhanteenkin euroon.

Korkeimmat hinnat näyttävät rajoittuvan vain ensimmäisiin Aku Ankkoihin. Esimerkiksi vuosikerran 1953 lehdet ovat Kopposen mukaan arvoltaan yleensä vain kymmenissä euroissa.

– Siitä eteenpäin lehtien hinnat alkavat pudota tasaisesti, Kopponen arvioi.

Nyrkkisääntönä voidaan siis todeta, että 1950-luvun Aku Ankat ovat keräilijöiden keskuudessa halutuimpia lehtiä. Kopponen osaa nimetä tälle myös syyn. Koska Aku Ankasta tuli nopeasti suosittu lehti, sen painosmäärät alkoivat nousta 1950-luvun jälkeen. Esimerkiksi vielä vuonna 1954 levikki oli 86 454, mutta vuoteen 1960 mennessä levikki oli noussut jo 145 671 kappaleeseen. Vuonna 1975 levikki oli noussut jo 317 570 kappaleeseen. Samalla se tarkoittaa sitä, että myöhempien vuosikymmenien Aku Ankkoja on saatavilla huomattavasti enemmän.

1960-luvulta lähtien numeroiden hinnat putoavatkin tuntuvasti. Kopponen kertoo laittaneensa 1960- ja 1970-lukujen lehtiä aina 1970-luvun puoliväliin asti myyntiin muutaman euron kappalehinnalla.

– Ne eivät ole isoja myyntihittejä, mutta niitä menee kaupaksi tasaisesti, Kopponen kertoo.

Hänen mukaansa nykyään on näkynyt jonkin verran ilmiötä, jossa ihmiset ostavat vanhoja Aku Ankkoja lahjaksi esimerkiksi 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Siksi Kopponen on havainnut, että esimerkiksi vuoden 1975 numeroita on mennyt tänä vuonna kaupaksi.

Vanhojen Aku Ankkojen kysyntää on vähentänyt jonkun verran myös se, että monista vanhoista vuosikerroista on julkaistu kovakantisia vuosikertakirjoja.

– Sellainen kovakantinen kirja on tietysti kätevämpi hankkia, Kopponen kertoo.

Myöhempien vuosikymmenien lehdillä ei ole keräilyarvoa

Suomalaisilla lojuu varatoissa vanhoja Aku Ankka-lehtiä suuret määrät. Niitä on myytävänä myös kirpputoreilla suuria määriä. Valitettava tosiasia onkin, että monilla Aku Ankka-lehdillä ei ole minkäänlaista keräilyarvoa. Esimerkkinä Kopponen mainitsee 1980- ja 1990-luvun lehdet, joita painettiin aikanaan suuria määriä. Näiden aikakausien lehtien joukosta ei löydy myöskään keräilyharvinaisuuksia.

– Olen heittänyt niitä suoraan paperinkeräykseen.

Hänen mukaansa taustalla on se, että etenkin 1980-luvulla Aku Ankka eli niin sanottua kulta-aikaansa. Lehti oli suosittu ja se tuli tilattuna lähes jokaiseen suomalaiseen lapsiperheeseen. Esimerkiksi vuonna 1989 lehden levikki oli 304 700.

Aku Ankan merkitystä suomalaisille lapsille ja nuorille menneinä vuosikymmeninä ei voida vähätellä. Kopposen mukaan nykyajan nuorille lehti ei kuitenkaan ole yhtä tärkeä kuin aiemmille sukupolville.

– Nykynuoret eivät juurikaan lue sarjakuvia. Se tarkoittaa myös sitä, että lehden levikki on tullut alas sadoilla tuhansilla kappaleilla. Eli kysyntä on paljon pienempää kuin silloin takavuosina, Kopponen toteaa.

Aku Ankalla on silti edelleen oma yleisönsä. Vuonna 2020 lehden levikkimäärä oli Ylen mukaan 110 000. Pudotus on merkittävä, sillä esimerkiksi vielä vuonna 2000 lehden levikki oli 274 667 kappaletta.

Aku Ankka Alkoi ilmestyä Suomessa 5. joulukuuta 1951, jolloin ensimmäinen näytenumero ilmestyi. Näytenumeroa myytiin 34 017 kappaletta. Lehti ilmestyi vuosina 1951–1954 nimellä Aku Ankka ja kumppanit. Nimi lyheni nykyiseen muotoon vuonna 1955. Alkuvuosinaan lehti ilmestyi kerran kuukaudessa. Lisäksi satunnaisesti julkaistiin ylimääräisiä B- ja C-numeroita. Vuonna 1958 lehti alkoi ilmestyi kaksi kertaa kuukaudessa. Vuodesta 1960 lähtien lehti on ilmestynyt viikon välein. Lehti on vuosikymmenten varrella aiheuttanut myös paheksuntaa. 1970-luvulla lehteä arvosteltiin siitä, että ankoilla ei ole housuja ja Aku Ankka on vuosikymmenien ajan seurustellut Iines Ankan kanssa menemättä avioliittoon. Aku Ankka ilmestyy edelleen. Lehteä julkaisee nykyään Sanoma Media Finland. Artikkelissa on käytetty lähteenä Juhani Tolvasen toimittamaa kirjaa Maailman hauskin sarjakuvalehti: Aku Ankka 50 vuotta (Helsinki Media, 2001).

