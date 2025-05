Löytyykö sinulta vanhoja VHS-kasetteja? Näistä maksetaan jopa yli tuhat euroa

Suomalaisten komeroissa ja varastoissa lojuu edelleen suuri määrä vanhoja VHS-kasetteja. Monessa kodissa vanhat videokasetit ovat jääneet täysin tarpeettomiksi, sillä harvalla on enää edes toimivaa VHS-soitinta.

Muuton tai kevätsiivouksen yhteydessä voikin olla suuri kiusaus hankkiutua kertaheitolla eroon vanhoista kaseteistaan. Ennen niiden poisheittämistä tai eteenpäin antamista kannattaa kuitenkin selvittää, voisiko omien videokasettien joukosta löytyä keräilyharvinaisuuksia. Kaikkein halutuimmista keräilyharvinaisuuksista ollaan valmiita maksamaan jopa yli tuhat euroa.

Videokeräilijä Ville Lähteen mukaan keräilijöiden keskuudessa suosittujen VHS-kasettien hintoihin vaikuttavat etenkin niiden harvinaisuus ja haluttavuus. Toisin sanoen siis kysyntä ja tarjonta. Harvinaisimpia VHS-julkaisuja on olemassa kymmeniä tai jopa yksittäisiä kappaleita, jolloin niiden hinnat voivat keräilijöiden keskuudessa nousta korkeiksi.

Vanhojen videokasettien keräilijänä Ville Lähde ylläpitää myös omaa Videospace-nimistä Youtube-kanavaa ja verkkosivustoa. Sinne on koottu myös lista kalleimmista VHS-julkaisuista. Palveluun kuka tahansa voi ilmoittaa VHS:n myyntihinnan, ja palvelu laskee ilmoitusten pohjalta niille automaattisesti keskiarvon.

Tällä hetkellä listan kärjessä on scifi-elokuva Buck Rogersin VHS-julkaisu vuodelta 1979. Sen keskiarvohinta on tällä hetkellä 1 051,50 euroa. Lähteen mukaan julkaisun korkea hinta selittyy sen harvinaisuudella.

– Se on videokasettina niin harvinainen, etten minäkään ole koskaan nähnyt sitä missään, kokenut keräilijä paljastaa.

Tyylilajeista arvokkaimpien VHS-kasettien joukossa korostuvat etenkin science fiction, kauhu, lännenelokuvat ja erilaiset kulttimaineeseen nousseet elokuvat. Esimerkkejä arvokkaista VHS-kaseteista ovat muun muassa Kuoleman laakso, Muumion haudan kirous ja alkuperäinen Tähtien sota (elokuva sai jatko-osien myötä myöhemmin lisänimen Episodi IV: Uusi toivo). Monista harvinaisuuksista ollaan valmiita maksamaan useita satoja euroja.

Arvokkaimpien VHS-julkaisujen listalla korostuvat myös vanhat Disney-videokasetit Mikin ja Akun tähtirevyy ja Aku Ankka ja veljenpojat seikkailevat. Molempien julkaisujen keskiarvohinta on tuhat euroa.

Lähde huomauttaa, että tämä ei tarkoita sitä, että kaikki Disney-kasetit olisivat arvokkaita. Arvokkaimmat Disney-kasetit ovat 1980-luvun alussa julkaistuja vuokrakasetteja. Niitä ei pidä sekoittaa myöhemmin julkaistuihin Disney-myyntivideoihin.

– Tämä aiheuttaa monesti sekaannuksia, kun ihmiset kuvittelevat heidän vaatekomeroissaan olevat Disney-videonauhat arvokkaiksi. Kaikki Disney-nauhat eivät suinkaan ole harvinaisia, Lähde huomauttaa.

VHS-kasetit ja niiden kotelot olivat kookkaita verrattuna DVD- ja Blu-ray-levyihin. LEHTIKUVA / IRENE STACHON

Vanhat vuokrakasetit ovat halutuimpia

Arvokkaimpia VHS-julkaisuja yhdistääkin se, että ne ovat yleensä olleet niin sanottuja vuokrakasetteja. Yleensä kyse on myös ennen 1980-luvun puoliväliä julkaistuista kaseteista, joiden painosmäärät olivat vielä pieniä.

– Ne kerättiin lopuksi pois, kun niiden vuokralupa umpeutui. Sitten ne joko lisensoitiin uudelleen johonkin muualle tai uudelleen samaan paikkaan. Muuten saattoi käydä niin, että ne vain tuhottiin. Tällaisia kasetteja ei ole jäänyt jäljelle paljon ja harvinaisempien kohdalla voidaan puhua vain kymmenistä säilyneistä kappaleista, Lähde kertoo.

Varsinaisena VHS:n läpimurtona on usein pidetty 1980-luvun loppupuolta, jolloin se onnistui syrjäyttämään kilpailevan formaatin, Betamaxin. Suurimmat VHS-kasettien painosmäärät olivat 1990-luvulla. Painosmäärillä on myös suuri vaikutus niiden keräilyarvoon.

– 1990-luvun myyntikaseteilla ei yleensä ole mitään keräilyarvoa. Silti monet toiveikkaina luulevat, että heidän komeroissaan lojuvilla vanhoilla VHS-kaseteilla olisi jotain arvoa, Lähde sanoo suoraan.

Tästä osoituksena ovat lukuisien kirpputorien hyllyillä lojuvat videokasetit, jotka eivät meinaa löytää ostajaa. Heikosta kysynnästä kertoo sekin, että monet kierrätyskeskukset eivät edes huoli VHS-kasetteja valikoimiinsa.

Näin selvität kasettiesi arvon

Mistä merkeistä sitten voi päätellä, onko omassa varastossa lojuvilla videokaseteilla mitään arvoa? Lähteen mukaan arviointi ei ole aina yksinkertaista ja voi vaatia hieman aiheeseen perehtymistä. Jotkut merkit kuitenkin voivat viitata siihen, että kyseessä on tuskin keräilyharvinaisuus.

– Jos VHS-kasetissa on läpinäkyvä kotelo ja se on julkaistu 1990-luvulla tai myöhemmin, niillä ei juurikaan ole arvoa. Niitä on tehty niin valtavat määrät.

VHS-kasettien arvoa voi yrittää selvittää myös verkon kauppapaikkojen kautta. Lähde suosittelee katsomaan esimerkiksi nettihuutokaupoista, paljonko muut pyytävät samasta VHS-kasetista ja millaisilla hinnoilla kaupat ovat toteutuneet.

– Jos VHS-kasettia ei löydy nettihuutokaupasta, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseessä olisi keräilyharvinaisuus.

Myös Videospace-sivustolle on lueteltu eri VHS-julkaisujen hintoja. Niiden avulla voi saada suuntaa antavaa arviota omien kasettien arvosta.

Videoiden vuokraaminen oli yleistä vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Sittemmin videot vaihtuivat DVD-levyiksi. Suoratoistopalvelujen yleistymisen myötä myös videovuokraamot katosivat. LEHTIKUVA / TIMO TOIVANEN

Monelle kasetit tuovat lapsuusmuistot mieleen

VHS-kasettien kulta-aika sijoittuu 1990-luvulle. Videokasettien aikakausi päättyi 2000-luvun alussa, jolloin DVD-levyt syrjäyttivät ne nopeasti. Siitä huolimatta VHS-kaseteilla on edelleen uskollinen keräilijäkuntansa.

– Sanoisin, että monelle viehätys liittyy lapsuuden nostalgiaan. Vanhoissa kaseteissa on merkittävästi erilainen kansitaide ja tunnelma kuin esimerkiksi pienessä DVD- tai Blu-ray-kotelossa. Se saattaa olla monelle ratkaiseva tekijä, Lähde arvelee.

Käytettävyydessä ja kuvanlaadussa VHS häviää uudemmille formaateille mennen tullen. Videokasettien kuvanlaatu oli huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi DVD:llä, ja kuvanlaatu heikkeni jokaisen katselukerran jälkeen. Tämä saattoi johtaa siihen, että monta kertaa katsottu videokasetti saattoi jopa ”kulua puhki”. Lisäksi VHS-kasetti piti aina katselun jälkeen kelata takaisin alkuun.

Lähde ei usko, että videokasettien keräilijät kuitenkaan keräilevät vanhoja kasetteja sen käyttömukavuuden vaan niihin liittyvän nostalgian tunteen takia. Kyse onkin enemmän keräily- kuin käyttöesineestä.

– En usko, että kukaan katsoisi VHS-kasetteja ensisijaisesti niiden kuvanlaadun takia. Toki sellaisiakin voi olla, Lähde tuumii.

Hän myös huomauttaa, että joitakin elokuvia ei ole edes julkaistu muussa kuin VHS-formaatissa. Sekin voi selittää vanhojen VHS-julkaisujen myöhemmin noussutta keräilyarvoa.

VHS-soittimien valmistus loppui vuonna 2008. Vanhojen soittimien saatavuus on edelleen hyvä, sillä soittimia valmistettiin aikanaan valtavia määriä. PIXABAY

VHS koki uuden tulemisen

Viime vuosikymmeninä VHS-kasettien arvostus ei ole ollut korkealle, ja käyttötavaroina niiden käyttö romahti nopeasti DVD-levyjen yleistymisen jälkeen. Muutosta kuvastaa hyvin se, että viimeiset VHS-soittimet valmistettiin vuonna 2008.

Lähde on kuitenkin tehnyt havainnon, että keräilijöiden keskuudessa vanhojen videokasettien arvostus on noussut. Hänen mukaansa videokasettien keräily on yleistynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Arvioni on kuitenkin, ettei VHS-kasetteja keräillä yhtä paljon kuin vaikka DVD- ja Blu-ray-levyjä. Sanoisin, että Suomessa videokasettien keräilijöitä on ehkä muutamia satoja.

Hän uskoo, että videokasettien arvostus voi nousta myös tulevaisuudessa. Keräilijöiden keskuudessa niin on jo käynytkin.

– Mutta kauanko se kestää, sitä on vaikea arvioida. Kaikelle on aikansa ja paikkansa.

Asiaan vaikuttaa olennaisesti se, että ajan kuluessa videokasettien saatavuus heikkenee jatkuvasti. Tulevaisuudessa moni vanha videokasetti on entistä harvinaisempi, sillä kasetit kuluvat käytössä tai niitä viedään hävitettäväksi. Myöskään uusia videokasetteja ei enää tuoda markkinoille.

Ville Lähde itse on kerännyt VHS-kasetteja jo 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä hänen kokoelmissaan on noin 3 800 videokasettia. Kasetteja on vuosikymmenien varrella löytynyt eri paikoista.

– Kasetteja on löytynyt milloin mistäkin ja osa on myös sellaisia, jotka on ostettu osana isompaa erää. Viime vuosina niitä on tullut hommattua nimenomaan nettihuutokaupasta, Lähde toteaa.

Vaikka uusia VHS-soittimia ei ole valmistettu enää vuosikymmeniin, se ei Lähteen mukaan haittaa keräilijöitä.

– Käytettyjä VHS-soittimia on edelleen saatavilla edulliseen hintaan. Ja hyväkuntoisina.

Soittimien saatavuuden sijaan suurempi ongelma on saada VHS-soitin toimimaan nykyaikaisen television kanssa. Ongelma on siinä, että nykyajan televisioissa ei ole yhdenmukaisia liitäntöjä vanhojen VHS-soittimien kanssa. Esimerkiksi harvassa nykyajan televisiossa on SCART-liitäntää, joka oli yleinen vielä 1990-luvulla. Vanhoissa videosoittimissa ei vastaavasti ole nykyajan HDMI-liitäntää.

– Se vaatii hieman asiantuntemusta, että laitteet saa nykyaikana toimimaan, Lähde kertoo.

Näistä julkaisuista maksetaan hyvin Buck Rogers (Buck Rogers in the 25th Century). Julkaisija Esselte Video, CIC Video. 1 051,51 euroa. Mikin ja Akun tähtirevyy. Julkaisija Walt Disney Home Video. 1 000 euroa. Aku Ankka ja veljenpojat seikkailevat. Julkaisija Walt Disney Home Video. 1 000 euroa. Kuoleman Laakso (Death Valley). Julkaisija Esselte Video, CIC Video. 501 euroa. Maailma vuonna 2022 (Soylent Green). Julkaisija Esselte Video, MGM, UA Home Video. 500 euroa. Evil Dead. Julkaisija Antco Hellas A.E. 500 euroa. Muumion haudan kirous (The Curse of the Mummy’s Tomb). Julkaisija R-Video. 482 euroa. Teräshermo (Breakout). Julkaisija R-Video. 477 euroa. Dallas 94: Isäni, poikani (Dallas). Julkaisija Calsor. 460 euroa. Godzilla vs. Mechagodzilla. Julkaisija Svenska Walthers Video. 425 euroa. Peikko (Troll). Julkaisija Fazer Musiikki Oy, Vestron Video International. 420,50 euroa. Elä ja selviä (Sole Survivor). Julkaisija Kolmoskanava. 404 euroa. Valkea torahammas (Challenge to White Fang). Julkaisija VTC VideoTapeCenter. 373 euroa. Normandian helvetti (Hell in Normandy). Julkaisija VTC VideoTapeCenter. 361 euroa. Koston enkeli (Day of the Woman). Julkaisija Nickes Sound City. 350 euroa. Tähtien sota (Star Wars). Julkaisija R-Video, Rautakirja Oy. 320 euroa. 20 miljoonan kaappaus (Street People). Julkaisija Nordic Video. 305 euroa. Django. Julkaisija VTC VideoTapeCenter. 300 euroa. Kuoleman kauppa (Chopping Mall). Julkaisija Fazer Musiikki Oy, Vestron Video International. 300 euroa. Kourallinen dollareita (A Fistful of Dollars). Julkaisija Nordic Video. 300 euroa. Barbarella. Julkaisija Esselte Video, CIC Video. 300 euroa. Voittamaton kostaja (The Beastmaster). Julkaisija Thorn Emi Video. 300 euroa Hinnat ovat Videospace-palveluun ilmoitettuja keskiarvohintoja. Lähde: Ville Lähde / Videospace.fi

