Onko sinulla tämä pumppu? Se on ympäristöriski

Curaqua-merkkinen kiertovesipumppu vedetään myynnistä siinä havaittujen turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
– Tuotteessa ja sen käyttöohjeessa on EU:n energiamerkintää jäljittelevä merkki, joka antaa mahdollisesti harhaanjohtavia tietoja tuotteen energiatehokkuudesta. Tuotteen teknisistä tiedoista, pakkauksesta ja tuotteen nimikilvestä puuttuu vaadittuja energiatehokkuuteen liittyviä tietoja, Tukes kertoo sivuillaan.
Tästä johtuen Tukesin mukaan voi syntyä vaikutelma, että tuote on todellista energiatehokkaampi.
Tuotteen käyttöön liittyy ympäristöriski, jonka vuoksi sen myynti on lopetettu.
– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä tarvittaessa lisätietoja tuotteen vaatimustenvastaisuudesta. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.
Vastuuyrityksenä toimii Jula Finland Oy.