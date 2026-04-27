Onko sinulla tämä laite? Sen hallussapito on pian rikos

Hallitus esittää radiohäirintään tarkoitettujen laitteiden eli niin sanottujen jammerien sääntelyn kiristämistä.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2026, ja se kriminalisoisi jatkossa jo laitteiden oikeudettoman hallussapidon.

Muutos koskee sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, johon lisätään erillinen määritelmä radiohäirintään tarkoitetuille laitteille. Tähän asti jammerit on luokiteltu radiolähettimiksi, joiden käyttö on luvanvaraista.

Jatkossa sääntely tiukkenee selvästi. Oikeudeton hallussapito kriminalisoidaan, mikä mahdollistaa myös laitteiden takavarikoinnin.

Muutoksen tavoitteena on parantaa viranomaisten keinoja puuttua erityisesti jammerien maahantuontiin ja levitykseen.

Radiotaajuista viestintää käyttävät muun muassa matkapuhelinverkot ja satelliittipaikannusjärjestelmät, kuten GPS. Häirintälaitteilla voidaan estää tai väärentää näitä signaaleja, mikä voi vaikuttaa sekä turvallisuuteen että kriittiseen infrastruktuuriin.

Laitteita saa jatkossa käyttää vain erityisehdoin

Lakimuutos selkeyttää samalla ehtoja, joilla laitteita saa käyttää ja hallussapitää.

Viranomaisille sekä tietyille tieteellistä, teollista tai kaupallista toimintaa harjoittaville toimijoille käyttö on edelleen mahdollista luvanvaraisesti, jos säädetyt edellytykset täyttyvät.

Esityksessä säädetään myös poikkeuksista, jotka koskevat Pohjois-Atlantin liittoa eli Natoa ja sen jäsenmaita. Ne liittyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin oikeuteen tarkastaa ja ottaa radio- tai häirintälaitteita tutkittavaksi.

Häirintää havaittu Suomessakin

Radiohäirintälaitteita eli jammereita on käytetty useissa tapauksissa häiritsemään esimerkiksi GPS-paikannusta ja matkapuhelinverkkoja.

Suomessa viranomaiset ovat raportoineet erityisesti itärajan läheisyydessä toistuvista GPS-häiriöistä, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa lentoliikenteeseen.

Euroopassa jammereita on käytetty myös rikollisuudessa, kuten ajoneuvojen paikannuslaitteiden estämisessä varkauksien yhteydessä.

Lisäksi esiin on tullut yksittäisiä tapauksia, joissa kuljettajat ovat häirinneet paikannusta välttääkseen työnantajan seurannan.