Kuva takaisinvedettävästä tuotteesta. TUKES

Onko sinulla tämä klapikone? Myynti kiellettiin puristumisvaaran takia

  • Julkaistu 22.09.2025 | 13:06
  • Päivitetty 22.09.2025 | 13:06
Tuotteen käyttö on lopetettava välittömästi.
Kaksi puunhalkaisukonetta eli niin sanottua klapikonetta vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo sivuillaan.

Tuotteet eivät täytä asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Puutteiden vuoksi tuotteiden käyttö voi aiheuttaa puristumisen vaaran.

Puutteiden vuoksi tuotteiden myynti on lopetettu. Takaisinveto koskee puunhalkaisukoneita nimeltään Fornorth Pro 15T (viivakoodi 6438543013838) ja Pohjola Motors Pikahalkomakone 8T.

Ensimmäisen tuotteen vastuuyritys on IP-Agency Finland Oy ja jälkimmäisen Preeco Trading Oy.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.

Toinen takaisinvedettävistä tuotteista. TUKES
Uusimmat
