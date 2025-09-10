Onko sinulla tämä akkulaturi? Sähköiskun vaara

Erä akkulatureita vedetään myynnistä turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).
Takaisinvedon syynä on se, että tuote ei täytä sitä koskevia vaatimuksia. Latauslaitteen eristys ei täytä vaatimuksia. Tuotteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
Tukes kehottaa poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi.
Tuotteen vastuuyrityksenä on Pro Hobby Oy / ProAirsoft Helsinki Proairsoft.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.
Tuotteen markkinointinimi on Delta redox 6 cell balance charger. Tuotteen viivakoodi on 5903754000133.