Onko sinulla tämä akkulaturi? Sähköiskun vaara

Erä akkulatureita vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo asiasta sivuillaan.
Takaisinvedettävä tuote on Jonköping DC-18VCH-1.5a -akkulaturi. Tukesin mukaan latauslaitteen muuntajan eristys ei täytä vaatimuksia, jonka vuoksi sitä ei ole turvallista käyttää.
Laite voi aiheuttaa käyttäjälleen jopa sähköiskun vaara. Tukes kehottaa kuluttajia poistamaan tuote käytöstä välittömästi.
Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Scandic Trading House Oy Ltd. Akkulaturin viivakoodi on 6438168114866.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.
Tarkempia tietoja tuotteen palautusmenettelystä löytyy vastuuyrityksen sivuilta.