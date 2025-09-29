Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kuva takaisinvedettävästä tuotteesta. TUKES

Onko sinulla tämä akkulaturi? Sähköiskun vaara

  • Julkaistu 29.09.2025 | 13:45
  • Päivitetty 29.09.2025 | 13:45
  • Takaisinvedot
Tuote on poistettava käytöstä välittömästi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Erä akkulatureita vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo asiasta sivuillaan.

Takaisinvedettävä tuote on Jonköping DC-18VCH-1.5a -akkulaturi. Tukesin mukaan latauslaitteen muuntajan eristys ei täytä vaatimuksia, jonka vuoksi sitä ei ole turvallista käyttää.

Laite voi aiheuttaa käyttäjälleen jopa sähköiskun vaara. Tukes kehottaa kuluttajia poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Scandic Trading House Oy Ltd. Akkulaturin viivakoodi on 6438168114866.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Tarkempia tietoja tuotteen palautusmenettelystä löytyy vastuuyrityksen sivuilta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)