Onko sinulla Matkahuollon tili? Tietosi voivat olla vaarassa

Kuljetusyhtiö Matkahuolto kertoo havainneensa epätavallista toimintaa yksittäisten käyttäjien Matkahuolto-tileillä. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa.

Matkahuollon mukaan epätavallinen toiminta voi viitata siihen, että joku ulkopuolinen taho on pyrkinyt käyttämään toisen henkilön tiliä. Tämä on mahdollista, jos henkilöllä on sama käyttäjätunnus ja salasana useilla eri tileillä.

Tiedotteen mukaan Matkahuolto on suoraan yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita asia koskee. Matkahuollon mukaan paras tapa suojata omat tietonsa on vaihtaa tilin salasana välittömästi.

Yhtiö muistuttaa, että jokaisessa palvelussa kannattaa käyttää eri salasanaa. Jos yhden palvelun salasana murretaan, hyökkääjä ei saa samalla pääsyä käyttäjän kaikkiin muihinkin tileihin.

