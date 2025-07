16 miljardia tunnusta vuodettiin verkkoon: Vaihda heti nämä salasanat

Yli 16 miljardia käyttäjätunnusta on vuotanut pimeään verkkoon kesäkuussa tapahtuneen tietomurron seurauksena. Asiasta kertoo tietoturvaan erikoistunut Cybernews.

Cybernewsin tutkijoiden mukaan kyseessä on historian suurin tietomurto. Tiedot ovat tuoreita eli ne eivät ole peräisin aiemmista tietomurroista. Tutkijoiden mukaan uuden tietomurron seurauksena kyberrikollisilla on ennennäkemätön pääsy ihmisten henkilökohtaisiin tunnistetietoihin ja niitä voidaan hyödyntää tilien kaappaamisessa, identiteettivarkauksissa ja kohdennetuissa tietojenkalasteluhyökkäyksissä.

Vuodettujen tietojen joukossa on ihmisten käyttäjätunnuksia ja salasanoja useisiin eri palveluihin. Joukossa on esimerkiksi suuri määrä ihmisten Facebook- ja Google-tunnuksia. Tutkijoiden mukaan joukossa on jopa valtiollisten toimijoiden kirjautumistietoja.

Seassa on myös lukuisien muiden verkkopalvelujen kirjautumistietoja. Esimerkkinä ovat muun muassa Apple, GitHub ja Telegram.

Joukossa on ihmisten käyttäjätunnuksia ja tietoja kaikkialta maailmasta. Newsweekin mukaan vuodettujen tietojen joukossa on kuitenkin eniten portugalinkielisten henkilöiden tunnuksia.

Cybernewsin mukaan vuodetut tiedot olivat näkyvillä pimeässä verkossa vain hetken. Tutkijoiden tiedossa ei ole, kuka on tietomurron takana.

Vuodetut tiedot olivat 30 eri tietokannassa. Cybernewsin mukaan on mahdollista, että osa tietokantojen tiedoista on päällekkäisiä eli samat kirjautumistunnukset voivat olla useassa eri verkkoon vuodetussa tietokannassa. Näin ollen osa tiedoista saattaa olla toistensa kopioita.

Tutkijat suosittelevat, että verkkopalveluiden salasanat vaihdettaisiin säännöllisesti väärinkäytösten estämiseksi. Samaa salasanaa ei myöskään saisi käyttää useassa palvelussa.

Lisäksi väärinkäytöksiltä voi yrittää suojautua ottamaan käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen tai käyttämällä erillistä tunnistuskoodia.

LUE MYÖS:

Teetkö salasanoillesi näin? Seuraukset voivat olla vakavat

Tällainen on paras salasana – Asiantuntija varoittaa yleisestä virheestä

Maksatko turhaan virusturvasta? Ilmainen voi riittää paremmin kuin luulet