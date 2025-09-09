Onko sinulla luvattomia aseita? Pian ne voi luovuttaa poliisille ilman rangaistusta

Luvattomat ampuma-aseet ja räjähteet voi toimittaa syyskuun lopulla poliisille ilman seuraamuksia Keski-Suomessa. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Keräyksen aikana luvattomat ampuma-aseet, niiden osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia. Poliisi kerää luovutettavat esineet Keski-Suomessa yhdessä puolustusvoimien kanssa. Keräyskampanja alkaa 22. syyskuuta ja päättyy 28. syyskuuta 2025.

Poliisi ottaa ilmoituksia vastaan noudettavista esineistä 15. syyskuuta 2025 kello 09.00 lähtien. Ilmoita niistä numeroon 0295 447 961 tai 050 5611 081. Ilmoituksen voi myös tehdä sähköpostilla osoitteeseen: armovuosi.sisa-suomi(at)poliisi.fi.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että ampuma-aseita, räjähteitä ja niihin verrattavia erityisen vaarallisia esineitä ei saa tuoda omin päin poliisiasemalle.

Asiassa on huomionarvoista myös se, että keräys järjestetään vain Keski-Suomen alueella.