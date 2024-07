Onko kyypakkauksesta hyötyä? Näin lääkärit vastaavat

Kyykäärme pakenee yleensä ihmisiä, mutta yllättävissä tilanteissa tai uhattuna se voi purra.

Pureman tunnistaa yleensä kahdesta pienestä pistosreiästä, jotka sijaitsevat 3–10 millimetrin etäisyydellä toisistaan. Puremasta aiheutuu paikallisia oireita noin kolmelle neljästä ja vakavampia oireita yhdelle neljästä.

– Kyyn myrkky sisältää kudosta vaurioittavia aineita, jotka aiheuttavat alkuun purema-alueella kudostuhoa ja turvotusta ja myöhemmässä vaiheessa yleisoireita, kuten oksennuksia, ripulia, päänsärkyä ja jopa tajunnan häiriöitä. Jos kyyn purema aiheuttaa nopeasti vakavia oireita, kuten kurkunpään turvotusta ja hengenahdistusta, kyseessä on allerginen reaktio, kertoo suomalainen lääkäriseura Duodecim sivuillaan.

Ensiapuna tärkeintä on pysyä rauhallisena.

– Purema-aluetta ei tule koskea eikä käsitellä millään tavoin. Pureman uhria on syytä rauhoittaa, ja jos purema on raajassa, se kannattaa lastoittaa ja kantaa uhri puremapaikalta. Raaja tulee pitää kohoasennossa turvotuksen kehittymisen hidastamiseksi, lääkärit ohjeistavat.

– Puremakohdan imemisestä tai avaamisesta ei ole hyötyä myrkyn poistamiseksi, eikä raajaan tule laittaa kiristyssidettä. Myöskään raajan pitäminen ”sydämen tason alapuolella” myrkyn elimistöön leviämisen estämiseksi ei ole perusteltua, koska myrkky ei valu raajassa, vaan kulkeutuu imunesteen ja verenkierron mukana.

Kyypakkauksista ei ole apua.

– Pienten hydrokortisonimäärien antamisesta ei ole osoitettu olevan hyötyä, jos ei haittaakaan. Sen sijaan tulehduskipulääkkeitä ei tule antaa, lääkärit kertovat.

Kyyn pureman jälkeen pitää aina hakeutua lääkärin arvioitavaksi.

– Sairaalatarkkailua tarvitaan, jos kyy on purrut alle 15-vuotiasta, raskaana olevaa, vanhusta tai vakavasti sairasta, tai jos puremakohdassa on voimakas paikallinen reaktio tai potilaalla on yleisoireita, kuten hengenahdistusta tai oksentelua. Kaikissa tapauksissa, joissa puremakohta on pään tai kaulan alueella, on vaarana hengitysteiden ahtautuminen turvotuksen vuoksi, ja siksi sairaalatarkkailu on tarpeen.