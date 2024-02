Onko Krynky vallattu vai ei? Sergei Shoigun väitteille ei vahvistusta

Institute for the Study of War-ajatushautomon asiantuntijat arvioivat, että Kreml väitti todennäköisesti ennenaikaisesti Venäjän Krynkyn valtauksen vahvistavan sen toivottuja voittoja ennen maaliskuun 2024 presidentinvaaleja.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu väitti, että maan joukot valtasivat Krynkyn täysin Hersonin alueella, vaikka saatavilla olevat avoimen lähdekoodin visuaaliset todisteet sekä Ukrainan ja Venäjän raportit viittaavat siihen, että Ukrainan joukot säilyttävät sillanpäänsä alueella.

Shoigu väitti Vladimir Putinin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Venäjän joukot valtasivat Krynkyn. Venäjän ilmavoimien ja ”Dnepr”-joukkojen ryhmän komentaja kenraalieversti Mihail Teplinsky kertoi kuitenkin, että kourallinen ukrainalaisia paikkakunnalle.

Shoigu kiisti Teplinskyn väitteen ja kuvasi Venäjän ponnisteluja sillanpään raivaamisen onnistuneesti suoritetuksi yritykseksi ja kehui määrittelemättömiä ilmavoimien elementtejä ja 810. merijalkaväkiprikaatia heidän roolistaan operaatiossa.

ISW:n asiantuntijat eivät ole havainneet mitään visuaalista näyttöä viimeaikaisista merkittävistä Venäjän edistysaskeleista lähellä Ukrainan rajallista sillanpäätä Krynkyssä.

Myös Ukrainan armeijan johto kiisti Shoigun väitteen ja kuvaili sitä ”tosiasioiden manipuloimiseksi ja väärentämiseksi”.

– Etelä-Ukrainan puolustusvoimat jatkavat asemiensa säilyttämistä aiheuttaen merkittäviä tappioita viholliselle, se sanoi.

Raportin mukaan Venäjän suuri strateginen tavoite saada Ukrainan hallinta takaisin on pysynyt muuttumattomana vuosikymmenen ajan sen jälkeen, kun sen laiton väliintulo Ukrainaan alkoi.

– Venäjän strateginen tavoite Ukrainassa, joka ilmeni ensimmäisen kerran vuoden 2014 hyökkäyksessä Krimille ja Donbasiin, on ollut ja on edelleen Ukrainan suvereniteetin tuhoaminen ja Moskovan ohjaukseen alistuvan Venäjä-mielisen Ukrainan hallituksen uudelleen perustaminen, raportti kertoo.

Ukrinformin mukaan puolustusvoimat laajentavat sillanpäätään Dnipro-joen vasemmalla rannalla.

– Ukrainan puolustajat pitävät kiinni asemistaan ja ryhtyvät toimiin sillanpään vahvistamiseksi ja laajentamiseksi. Miehittäjät tekevät ilmatiedusteluja, tykistöä ja käyttävät erilaisia taistelulennokkeja.