Onko Kreml Vladimir Putinille enää turvallinen paikka?

Kremliin 3. toukokuuta tehty lennokki-isku herättää ranskalaislehti L’Expressin mukaan kysymyksiä Venäjän korkeimman johdon turvajärjestelyistä riippumatta siitä, mikä taho lopulta paljastuu sen tekijäksi.

L’Expressin haastattelema ranskalaiskenraali Jérôme Pellistrandi pitää erittäin epäuskottavina väitteitä, joiden mukaan köykäiset ja hitaasti lentävät lennokit olisi laukaistu Ukrainasta.

Hän pitää todennäköisempänä, että ne ovat nousseet ilmaan jossakin Moskovan esikaupunkialueella.

– Kremliä on yleisesti ottaen valvottu tehostetusti sen jälkeen, kun hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 alkoi. Valtava linnoitus kattaa 28 hehtaaria Venäjän pääkaupungin sydämessä. Punaisen torin ja kaupungin nimen antaneen Moskova-joen välissä sijaitsevaan valtavaan kompleksiin kuuluu neljä ortodoksikatedraalia ja kahdeksan palatsia. Se oli tsaarien asuinpaikka ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päämaja. Nykyään sinne on sijoitettu Venäjän hallinnon tärkeimmät osat, L’Express toteaa.

Monet Kremlin rakennuksista ovat turvatoimien kiristämisestä huolimatta edelleen avoinna yleisölle. Koko alueen pitäisi kuitenkin olla Venäjän johdon turvallisuudesta vastaavan, jopa 50 000 henkilöä työllistävän federaation suojelupalvelu FSO:n tarkasti vartioima.

– Uuden teknologiankaan avulla on mahdotonta tietää, mitä Kremlin muurien sisällä tapahtuu. Häirintälaitteita on asennettu kaikkialle. Kun lähestyt sitä, sinut paikannetaan automaattisesti noin kolmenkymmenen kilometrin päässä kaupungista sijaitsevalle lentokentälle. Tämä on omiaan ärsyttämään taksiasiakkaita, jotka havaitsevat laskunsa kasvavan syytä ymmärtämättä, L’Express raportoi.

Vladimir Putinin ensisijainen työhuone ja muodollinen virka-asunto sijaitsevat Kremlissä, mutta hänellä tiedetään olevan myös useita muita asuntoja muun muassa Novo-Ogarjovossa noin 30 kilometrin päässä Moskovasta.

– Vietän siellä paljon aikaa. Teen siellä töitä ja yövyn siellä usein, Putin sanoi venäläislehdille Kiinan presidentin Xi Jinpingin vierailun yhteydessä antamassaan haastattelussa.

New York Timesin haastatteleman entisen FSO-kapteeni Gleb Karakulovin mukaan Putinilla on myös useita identtisesti sisustettuja toimistoja eri puolilla Moskovaa, jotta entisen KGB-upseerin kulloistakin todellista olinpaikkaa olisi kuvien perusteella mahdollisimman vaikea määrittää.