Onko keittiössäsi tämä esine? IS: Harva tietää, mihin sitä käytetään

Monen suomalaisen tiskikaapissa lojuu esine, joka on monille täysin tuntematon. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Kyseessä on asianpesukoneen suolasuppilo. Sen avulla astianpesukoneen pohjassa olevaan suolasäiliöön voidaan lisätä suolaa. Suolan tarkoituksena on suojata konetta kalkkikertymiltä.

Tästä huolimatta aihe on monelle vieras. Astianpesukoneita asentava Miika Jokelainen kertoo IS:lle, että monet asiakkaat ovat ihmetelleet nähdessään suojasuppilon. Silloin asentaja on joutunut selittämään, mistä yksinkertaisessa esineessä on kyse ja mihin sitä käytetään. Monelle vastaus tulee yllätyksenä, eivätkä he ole koskaan kuulleetkaan koko asiasta.

Asiantuntijoiden mukaan suolan lisääminen astianpesukoneeseen ei ole tarpeellista silloin, jos vesi on riittävän pehmeää. Tällainen tilanne on etenkin Suomessa, jonka maaperässä ei ole paljon kovuutta aiheuttavaa kalsiumia tai magnesiumia. Tämä selittää myös sen, miksi Suomessa suolan lisääminen astianpesukoneeseen on monelle vieras käsite.

Oman asuinalueensa veden kovuuden voi tarkistaa esimerkiksi vesi.fi-sivuston kautta.