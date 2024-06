Onko hän Donald Trumpin ehdokas varapresidentiksi?

Yhdysvaltain marraskuiset presidentinvaalit lähestyvät jo kovaa tahtia. Ennakkosuosikkina pidetty entinen presidentti Donald Trump ei kuitenkaan vielä ole valinnut itselleen varapresidenttiehdokasta. Perinteisesti ehdokkaaksi on pyritty saamaan henkilö, joka laajentaisi presidenttiehdokkaan kannatuspotentiaalia. Potentiaalisista varapresidenttiehdokkaista kertoo The Washington Post.

Juuri edellä mainittuun muottiin sopisi kokenut republikaanisenaattori Marco Rubio. Hän on puolueen perinteinen soturi ja edustaa linjaa, jonka on ajateltu olevan puolueen tulevaisuutta. Rubio on lisäksi verrattain nuori ja taustaltaan erilainen Trumpiin verrattuna. Hänen on myös uumoiltu olevan vahva ehdokas niille republikaaneille, jotka olivat maltillisen Nikki Haleyn puolella esivaaleissa.

Toisaalta juuri Trump ja Rubio ovat aiemmin ottaneet kovinkin yhteen ja kritisoineet toisiaan kärkkäästi. Lisäksi joko Trumpin tai Rubion pitäisi muuttaa pois Floridasta, sillä presidentti- ja varapresidenttiehdokas eivät voi asua samassa osavaltiossa.

Senaattori J.D. Vance on niin ikään vahva nimi. Hän on ideologisesti lähes identtinen Trumpin kanssa ja on tukenut häntä vuosien varrella. Vancen ongelma onkin, ettei hän laajentaisi Trumpin kannatuspohjaa juuri lainkaan. Tämän lisäksi hän ei ole erityisen suosittu nykyisessä asemassaan senaattorina Ohion osavaltiosta.

Rubion tavoin Arkansasin senaattori Tom Cotton edustaa perinteistä republikaanipuolueen aatetta. Hän on vasta 47-vuotias, palkittu sotaveteraani ja pitkäaikainen kongressin jäsen, jolla on merkittävää ulkopoliittista kokemusta. Hän olisi varmasti omiaan äänestäjäkunnan laajentamisessa.

Cotton saattaa kuitenkin olla politiikaltaan liian kaukana Trumpista. Ulkopoliittisen haukkamaisuuden lisäksi hän on kritisoinut entistä presidentti Trumpia kovasanaisesti tammikuun 6. päivän tapahtumista 2021 ja Trumpin vaalivilppiväitteistä.

– On korkea aika, että presidentti hyväksyy vaalien tulokset, lopettaa amerikkalaisten harhaanjohtamisen ja tuomitsee väkivaltaiset mellakat, Cotton sanoi tuolloin.