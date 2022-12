”Onhan tämä käsittämätöntä. Missä tämän maan hallitus on?”

Eduskunnan budjettidebatissa keskiviikkona lukuisat kansanedustajat puhuivat kansalaisten hädästä sähkökriisissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ollut paikalla Brysselin EU-kokouksen vuoksi. Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan ”nyt on edessä vielä kriiseistä vaikein”.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että sähkön hinta taitaa olla tällä hetkellä 63 senttiä.

– Tämä on aivan kohtuutonta kotitalouksille. Sen takia tarvitaan toimia hinnan kohtuullistamiseksi, Petteri Orpo sanoi.

Hän totesi puolueensa esittäneen jo syksyllä toimia, jotka pitivät sisällään ajatuksen hintakatosta. Orpon mukaan kokoomus on totta kai valmis keskustelemaan, jos yhteisiä ratkaisuja tarvitaan.

– Mutta onhan tämä nyt aivan käsittämätöntä. Demarit tuovat tällaisen esityksen (hintakatosta), kaikki häipyvät (istunnosta), valtiovarainministeri jätetään tänne yksin vastaamaan asiaan. Missä tämän maan hallitus on?, Petteri Orpo kysyi.

– Missä tämän maan hallitus on? Tässä maassa on energiakriisi. Tätä maata ei johdeta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko katsoi, että SDP:n esityksestä hintakatoksi pitäisi päättää parlamentaarisesti.

– Tämä esitys, joka täällä tänään on kuultu, on mittakaavassaan miljardi. Se voi olla tarpeellinen, ja jos kysytään suomalaisilta kärsiviltä kotitalouksilta, se on välttämätön, mutta sitten ei voi käydä samaan aikaan keskustelua siitä, miksi me vain velkaannumme, vai tekeekö täällä joku esityksen siitä, mistä se miljardi otetaan pois?, Annika Saarikko sanoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen pyysi Saarikkoa vastaamaan suoraan, tukeeko keskusta hallituksessa pääministeripuolueen esitystä hintakatosta.

– Puheet eivät nyt taloja lämmitä. …Tämä nyt antaa ihmisille sellaisen kuvan, että täällä ollaan huolissaan heidän sähkölaskustaan, pääministeripuolue SDP esittää hintakattoa – heillä on täysi valta tämä toteuttaa, Timo Heinonen ihmetteli.

Petteri Orpo totesi valtiovarainministerille, että he ovat valmiita etsimään yhdessä ratkaisuja, joilla koteihin saadaan edullista sähköä.

– Mutta arvoisat sosialidemokraatit. Te olette vallassa tässä maassa. Toimikaa sen mukaan!

Orpon mukaan pääministerin sijainen (Saarikko) ”on jätetty yksin tänne teidän esitystenne kanssa”.

– Nyt ei ole kyse siitä onko pääministeri Brysselissä vai täällä, vaan siitä, miten hallitus toimii. Hallitus on kollegio. Sen pitäisi tehdä yhdessä näitä asioita, Petteri Orpo totesi.

– Me olemme niin vakavan asian äärellä, että suomalaiset odottavat hallitukselta esityksiä. On loppujen lopuksi aivan sama, kuka on ollut oikeassa ja kuka väärässä aikaisemmin, nyt ollaan valmiita etsimään yhdessä ratkaisuja.

– Mutta siihen tarvitaan toimintakykyinen hallitus. Ja palaa mieleeni pääministerin viikon takainen lausunto, jossa hän totesi että ”en luota enää hallituksen toimintakykyyn”. Siltä se näyttää.

Aiemmin kokoomuksen Kalle Jokinen oli todennut, että hallitus ei kykene laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen.

– Tänään keskustellaan 80 miljardin valtion varojen käytöstä, ja pääministeri on EU-kokouksessa jossa käsitellään Brunein, Kamputsean, Indonesian, Laosin, Malesian ja niin edespäin Kaakkois-Aasian maiden yhteistyötä. Pääministerin pitäisi olla täällä kantamassa huolta kansalaisten tärkeimmästä ongelmasta tällä hetkellä, joka on sähkön hinta ja miten pärjätään arjessa kun hinta koko ajan nousee, Kalle Jokinen sanoi.

Valiovarainministeri Annika Saarikon mukaan sähkön hinta on nyt 62 senttiä.

– Se on kohtuuton hinta, ja tästä olemme täällä kaikki samaa mieltä. Minä olen valmis toimiin, lisätoimiin. tietenkin, ja niin tuntuu olevan koko tämä sali. Hyvä. Se on viesti, jonka suomalaiset haluavat meiltä kuulla.

– Mutta muistetaan myös, että hallitus on toiminut. Jo syyskuun alussa budjettiriihessään tehnyt päätöksen sähkövähennyksistä verotukseen, sähkötukeen pienituloisimmille kansalaisille ja sähkön arvonlisäveron alennuksesta, joka koskee kaikkia sähkölaskuja. Ensi viikolla maksetaan ylimääräinen lapsilisä lapsiperheille. Ja kyllä, valmistelussa on myös aivan loppusuoralla valtion tuloja kasvattava, kohtuuttomia voittoja pois verottava lisävero energiayhtiöille, Annika Saarikko sanoi.

Sähkön pörssihinta liikkuu 60-70 snt/kWh. Tilanne on kodeille kestämätön. Kokoomus on vaatinut jo syyskuussa nopeita toimia sähkön hinnan kohtuullistamiseksi. Puheet eivät enää riitä. Odotamme hallitukselta konkreettisia esityksiä. Järkyttävät hinnat täytyy saada kuriin. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) December 14, 2022