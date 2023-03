”Ongelmiin on ratkaisut. Asioita ei ole hoidettu hyvin.”

Vantaan Myyrmäessä ostoskeskuksen pihalla perjantaina iltapäivällä puhuvalla Petteri Orpolla on yli satapäinen yleisö. Kevätaurinko paistaa; kokoomusjohtaja kertoo, että on mukava olla paikalla.

– Onpa paljon väkeä, hyvä tunnelma, ja nythän tämä tunnelma tästä kohoaa. Sunnuntaina äänestetään, ja illalla katsotaan kun sininen tolppa menee katosta läpi, eikö niin, Petteri Orpo sanoo yleisön aplodeeratessa.

– Näissä vaaleissa on kyse Suomen suunnasta ja tulevaisuudesta. Nyt SDP on näyttänyt omat kykynsä: velkaa, veroja ja hoitojonoja on lopputulema. Suomen asioita ei ole hoidettu hyvin.

– Perussuomalaiset on toinen vaihtoehto. Heillä ei ole ratkaisuja. Ongelmia he näkevät sitäkin enemmän kyllä, mutta ratkaisut puuttuvat. Ratkaisut siitä, miten Suomen talous nostetaan jaloilleen. Miten saadaan ihmisille töitä, miten yritykset pärjäävät, miten turvataan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut.

– Ja sitten on kokoomus! Me olemme tehneet vastuullista politiikkaa isänmaan hyväksi ai-na. Aina.

Petteri Orpon mukaan tämä politiikka lähtee siitä, että Suomessa ”hyvinvointi perustuu työhön ja yrittämiseen, ei velanottoon ja veronkorotuksiin”.

– Työhön ja yrittämiseen, siihen että jokainen työikäinen ja työkykyinen ihminen on Suomessa töissä. Meidän pitää ratkoa näitä ongelmia joita ovat terveydenhuollossa jonot, vanhuspalveluissa 3 000 hoitopaikka suljettuina koska ei riitä hoitajia. Kaiken avain on se, että saamme talouden kasvuun.

– Jos talous on kunnossa, me pystymme pitämään Suomesta ja suomalaisista huolta. Tärkeistä palveluista, jotka ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Ja me voimme pitää heikoimmista huolta, ja heikoimmista voidaan pitää huolta vain, jos talous on kunnossa.

Orpo sanoo haluavansa yhteiskuntaan ”turvaa, palveluita ja tulevaisuutta”. Hänen mukaansa se tarkoittaa myös peruskoulun laittamista kuntoon.

– Ei voi olla niin, että joka seitsemäs nuori valmistuu peruskoulusta ilman että osaa kunnolla lukea, laskea, kirjoittaa. Ei voi olla niin. Peruskoulussa eivät ole asiat hyvin, Orpo valittelee.

– Sen ohella että panostamme maanpuolustukseen tässä vaarallisessa vaikeassa ajassa, ja hoidamme sosiaali- ja terveyspalvelut kun meidän väestömme ikääntyy, meidän pitää hoitaa tulevaisuuttamme ja meidän nuoria.

Kokoomusjohtajan mukaan nyt on kyse siitä, että talous, terveys ja turvallisuus laitetaan kuntoon.

– Siitä se lähtee. Kaikki tietävät suunnilleen mitä pitää tehdä – mutta ne on neljä vuotta jätetty tekemättä ja aika on mennyt riitelyyn. Mutta näihin on ratkaisut! Meillä on ratkaisuja.

Petteri Orpo sanoo, ettei tilanne ole toivoton. Suomi on yhä yksi maailman turvallisimmista maista ja kansa osaa.

– Täällä asuvat suomalaiset, jotka ovat rohkeita, yrittäviä, vastuuta kantavia ihmisiä. Ihmisiä, jotka heräävät aamulla ja hoitavat hommansa. Hoitavat vastuunsa.

– Me tarvitsemme nyt vaan päättäjät jotka uskaltavat tarttua toimeen, eivät pelkää vaikeitakaan ratkaisuja. Sitä kokoomus on tehnyt aina ja siihen me olemme taas valmiita. Eikö niin?

Yleisö ryhtyy osoittamaan suosiotaan. Orpo puhuu luottamuksen saamisesta suomalaisilta sunnuntaina.

– Meillä on vain yksi reunaehto, ja se on se, että kaikki hallitukseen lähtevät sitoutuvat talouden kuntoon laittamiseen. Koska ilman tervettä taloutta ei ole lujaa ja vahvaa Suomea, joka me tarvitaan, jotta me pärjätään.

– Mutta nyt tehdään vielä vaalitöitä, jotta me äänestetään tämä vasemmistohallitus pois ja parempi hallitus tilalle!