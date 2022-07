Ongelmat olivat tiedossa – silti Helsinki otti uuden maksujärjestelmän

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Se on ollut viime aikoina paljon esillä, koska kaupungin palkanmaksu on takunnut. Ongelman takana on uusi palkanmaksujärjestelmä.

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Grosin mukaan syyt palkanmaksun viivästymiseen ovat moninaiset. Iso osa vanhan palkkaohjelman tiedoista on jouduttu siirtämään uuteen järjestelmään manuaalisesti. Se on vaatinut enemmän työtä, kun odotettiin.

– Ongelmia ovat aiheuttaneet virheellisyydet ja puutteet palkka-aineistoissa sekä järjestelmän hitaus palkka-ajoissa tilanteissa, joissa virheellisyyksiä on ollut aineistossa paljon. On syytä muistaa, että kyse ei ole ollut vain palkkajärjestelmän vaihdosta, vaan samanaikaisesti on tullut myös paljon muutoksia toimintatapoihin ja prosesseihin, Sarastian toimitusjohtaja Mika Kantola sanoo Verkkouutisille.

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit päätyivät vaihtamaan palkanmaksujärjestelmää, koska kaikissa kolmessa käytössä ollut Hijat-järjestelmä oli tulossa tiensä päähän. Vanha palkanmaksujärjestelmä on peräisin 1980-luvulta ja sitä ei pystytty enää kehittämään.

Sarastia on Suomen suurin kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottaja. Sarastia syntyi, kun KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy fuusioituivat. Sarastian asiakkailla on ollut ongelmia laajalti. Vuonna 2019 monen etelä-suomalaisen kunnan työntekijät kärsivät palkkaepäselvyyksistä, kun kunnat siirtyivät käyttämään Sarastiaa.

Ongelmat toistuivat Espoossa Sarastian käyttöönoton yhteydessä vuonna 2021 ja samoin tänä keväänä Helsingissä. Helsingissä virheitä on yhteensä 7 631 työntekijällä ja kokonaan ilman palkkaa jääneitä työntekijöitä on parisen sataa.

– Virheitä korjataan koko ajan ja virheiden korjaamisessa priorisoidaan kokonaan puuttuvien palkkojen korjaamista. Palkka-ajoissa syntyy edelleen virheitä, mutta niiden syntysyihin on päästy kiinni ja niihin pyritään aktiivisesti vaikuttamaan. Tulemme jatkossa kehittämään automatiikkaa virheiden tunnistamiseen ja korjaamiseen liittyen, Gros kertoo Verkkouutisille.

Helsingin kaupunki oli tietoinen Sarastian ongelmista, joita oli ilmennyt muissa kunnissa. Miksi siihen silti päädyttiin?

– Sarastia 365HR on suomalaiselle kuntasektorille luotu, kaikki työehtosopimukset kattava järjestelmä. Vaihtoehtoja suomalaisen kuntasektorin palkkaratkaisuihin oli vähän tarjolla. Arvioimme, että Sarastian järjestelmä soveltuisi parhaiten Helsingin tarpeisiin, Gros kertoo.

Vantaan kaupunki aikoo siirtyä Sarastian järjestelmään syyskuun alusta alkaen. Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen yhtyy Grosin näkemykseen vaihtoehtojen vähäisyydestä. Sarastia vastasi kaupungin tarpeisiin parhaiten.

Verkkouutiset kysyi Sarastian toimitusjohtaja Mika Kantolalta räätälöitiinkö ohjelmistoa juuri näiden kaupunkien tarpeisiin?

– Sarastian ulkoistus- ja ohjelmistoasiakkaille tarjoamat ratkaisut perustuvat aina standardiratkaisuihin, asiakaskohtaisia kooditason räätälöintejä ei Sarastiassa tehdä, hän sanoo.

Helsingin kaupunki pyrkii taklaamaan uuden palkkajärjestelmän aiheuttamia haasteita yhdessä konsulttiyhtiö Deloitten kanssa. Lisäksi kunta on palkannut lisää työntekijöitä Talpaan, joka vastaa kaupungin palkanmaksusta.

Helsingille on syntynyt lisäkustannuksia järjestelmän ongelmien vuoksi tähän mennessä 274 000 euroa.

Vantaa on seurannut Helsingin ja Espoon tilannetta tarkasti. Kaupungissa ei olla kuitenkaan huolissaan siirrosta uuteen järjestelmään.

– Olemme seuranneet Espoon ja Helsingin käyttöönottoja ja olemme pyrkineet huomioimaan niissä ilmenneitä haasteita. Sarastia on omalta osaltaan luvannut, että järjestelmästä olisi korjattu haasteet, joita siinä on ollut. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota viestintään ja kesän aikana olemme kouluttaneet ihmisiä, jotka pystyvät toimimaan asiakaspalvelussa ja lisäkäsinä, Lievonen sanoo.