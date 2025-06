”On tosi kummallinen väite” – Ben Zyskowicz ja Anna Kontula ottivat yhteen rajalaista

Jännitys tiivistyy tänään, kun eduskunta äänestää iltapäivästä rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkamisesta. Äänestyksestä odotetaan jälleen tiukkaa. Lain hyväksyminen edellyttäisi viiden kuudesosan enemmistöä eduskunnasta.

Tunnelma tiivistyi jo eilenillasta tiistaina, jolloin eduskunta keskusteli vielä kyseisestä laista. Keskeiset näkemyserot tiivistyivät vasemmistoliiton Anna Kontulan ja kokoomuksen Ben Zyskowiczin väittelyyn.

Se lähti liikkelle Kontulan linjattua esityksen olevan yhä ”ilmeisessä ristiriidassa yhteiskuntamme eettisten ja moraalisten perusratkaisujen kanssa”.

Zyskowiczin mukaan tämä ”on kyllä tosi kummallinen väite”.

– Tällä laillahan pyritään torjumaan sellaista toimintaa, jossa entisten kommunistien johtama roistovaltio Venäjä, joka käy sotaa Euroopassa, ryhtyisi Suomea painostaakseen, horjuttaakseen, väärinkäyttäen kansainvälisiä sopimuksia ja hyväksikäyttäen lähinnä kolmansien maiden kansalaisia, työntämään meidän rajallemme niin sanottuja turvapaikanhakijoita. Jos tällainen ilmiö tulee, niin meillä pitää voida olla mahdollisuus torjua tätä ilmiötä, Zyskowicz latasi.

Kontulan mukaan lakiesitykseen liittyen ”kyse ei ole siitä, että ketä tahansa ihmisiä voisi lähettää rajan yli tänne, vaan kysymys on nimenomaan siitä, pitääkö meidän avata ovi sellaisessa tilanteessa, jossa henkilö on hädässä, jossa kysymys on mahdollisesti kuolemanhädässä olevasta ihmisestä.”

– Muiden ihmisten kohdalla kuin hädänalaisten kohdalla meillä on nykyisenkin lainsäädännön, muun lainsäädännön, puitteissa täysi oikeus käännyttää ihmisiä rajalta, ellei heillä ole Suomen kansalaisuutta. Mutta tämä on se erottava tekijä: avaatko oven, kun hädänalainen koputtaa?

Zyskowicz jatkoi tästä:

– Kukapa meistä ei haluaisi hädänalaisia ihmisiä auttaa. Mutta kun sanoitte, että ei kyse ole siitä, että ketä tahansa ihmisiä voisi Venäjä ryhtyä työntämään kohti meidän rajaa, niin kyllä Venäjä voi ryhtyä työntämään ihan ketä tahansa ihmisiä, kuljettamaan heitä kuorma-autoilla tuohon rajalle, näyttämään suuntaa — siellä Venäjän tiedustelupalvelut, viranomaiset — että tuonnepäin menette ja sinne pyritte. Tässä on kyse siitä mielestäni hyvin moraalisesta ajatuksesta, että me suomalaisina päätöksentekijöinä emme halua antaa Venäjän diktaattorille mahdollisuutta väärinkäyttämällä kansainvälisiä sopimuksia ja hyväksikäyttämällä ihmisiä painostaa Suomea.

SDP:n eduskuntaryhmästä kuusi kansanedustajaa on saanut luvan äänestää lakia vastaan. Ryhmän kanta puoltaa lain voimassaolon jatkamista.

Tiistai-iltana erivapauden saaneista kansanedustajista äänessä oli Krista Kiuru:

– On puhuttu noin 10 000—20 000 turvapaikanhakijan vuosittaisesta määrästä, ellei tätä lakia säädettäisi. On pakko sanoa, että vaikka osa haluaisi nähdä, että tämä on suurikin määrä, niin tällaisella itärajalla tuntuu siltä, että aika helpolla tosiasiassa lähdetään siitä, että me voimme pyörtää niin perustuslain, EU-oikeuden kuin ihmisoikeussopimukset rakentamatta lainsäädännön nimissä järkevää rajaturvallisuutta, joka täyttäisi nämä äsken kuvatut oikeusjärjestelmämme perusteet.

Lain voimassaolon jatkamista puolusti sen sijaan SDP:n kansanedustaja Jani Kokko, joka viittasi puheenvuorossaan muun muassa EU-komisssion tiedonantoon 2024:

– Komissio katsoo, että kun otetaan huomioon vihamielisten valtioiden taholta tulevat hybridiuhat, jotka vaarantavat jäsenvaltioiden turvallisuuden ja alueellisen koskemattomuuden sekä yleisen järjestyksen ylläpitämisen, jäsenvaltiot voivat ryhtyä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin puolustautuakseen ulkoisilta uhilta ja vedota perussopimuksen määräyksiin mennä poikkeuksellisesti ja tiukoin edellytyksin pidemmälle kuin EU-oikeudessa tällä hetkellä säädetään.

Kokoomuksen kansanedustajan Timo Heinosen mukaan itärajan rauhallisuus osoittaa sen, että varautumiselle poikkeuslailla on ollut tarve:

– Meidän itärajamme on pysynyt turvallisena ja hiljaisena, ja voi näin ollen todeta, että lainsäädännölle on ollut selkeä tarve. Me varaudumme Venäjän suhteen kaikkeen, myös siihen, mitä emme välttämättä edes osaa ajatella, mitä tämä roistovaltio saattaa tehdä.

– On myös pöyristyttävää, että niin pitkäaikainen kansanedustaja kuin SDP:n Krista Kiuru on, joka muuten sai Uudenmaan rajan kiinni, väittää tässä salissa kirkkain silmin, että tämä esitys on perustuslain vastainen.