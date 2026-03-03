Omakotitalokauppa kävi helmikuussa vilkkaammin kuin vuosiin

Viimeksi parempi helmikuu omakotitalojen kaupassa oli helmikuussa 2022, kertoo kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailma.

Helmikuussa Kiinteistömaailma välitti yhteensä 912 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 705 oli kiinteistönvälitystä ja 207 vuokravälitystä. Kaupan veturina toimi selkeästi omakotitalokauppa, rivitalo- ja kerrostalokaupassa jäätiin hienoisesti viime vuoden vertailukuukauden luvuista.

Paikkakuntakohtaisesti on nähtävissä kuitenkin merkittäviäkin poikkeamia koko maan kuvasta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla rivitalokauppa oli kasvussa, vaikka koko maan rivitalokauppamäärä jäikin vertailukaudesta.

Kiinteistömaailma-ketjun helmikuussa 2026 välittämistä 705 myyntikohteesta 697 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 8 uudiskohteiden välitystä.

Kauppamäärät asettuvat hyvinkin lähelle vuodentakaisen vertailukuukauden tasoja: silloin kokonaiskauppamäärä oli 712 kappaletta (703 käytettyä kohdetta ja 9 uudiskohdetta). Vuosien 2023 ja 2024 helmikuiden kauppamäärät ylitettiin.

– Omakotitalokaupassa parempaa helmikuuta saa hakea aina vuodesta 2022 asti. Maan kymmenellä suurimmalla paikkakunnalla omakotitalojen kauppamäärä kasvoi jopa 26 prosenttia ja niiden ulkopuolisessa Suomessakin 8 prosenttia, Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen sanoo tiedotteessa.

Muissa asuntotyypeissä on nähtävissä selviä paikkakuntaisia eroja. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen lisäksi myös rivitalokauppa kasvoi vertailukaudesta, mutta muualla Suomessa rivitalokauppojen määrä laski. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla kerrostalokauppa jäi vertailukaudesta, mutta isoimpien paikkakuntien ulkopuolisessa Suomessa se kasvoi.

– Paikallinen markkinatuntemus korostuu tässä ajassa, kun oman kaupungin tai kunnan tilanne voi erota merkittävästikin maan keskimääräisestä kauppavilkkaudesta eri asuntotyypeissä, toteaa Laurikainen.

Valtakunnallinen keskiarvo myyntiajoissa oli helmikuussa kaikilla välitysliikkeillä 143 päivää. Myyntiajat olivat siten keskimäärin 2-3 viikkoa pitemmät kuin viime vuonna. Myyntiaikatiedot perustuvat KVKL:n Hintaseurantapalvelun tietoihin.