OmaKanta-sovellus muistuttaa nyt tehosterokotteista

Kelan mukaan OmaKanta-sovellus muistuttaa jatkossa kaikkia 25-, 45- ja 65-vuotiaita suomalaisia jäykkäkouristusrokotteen tehosteesta. Muistutus auttaa monia, koska harvoin uusittavien rokotusten ottaminen unohtuu helposti.

Sovelluksen käyttäjät saavat jatkossa muistutuksen jäykkäkouristus- ja kurkkumätätehosterokotteiden ottamisesta 25-, 45- ja 65-vuotiaana. 25-vuotiaiden rokote sisältää myös hinkuyskän tehosterokotteen.

Rokotusmuistutuksen saa, kun on sallinut sovelluksen lähettämät ilmoitukset. Sovellus on Suomen ainoa, joka muistuttaa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista tehosterokotteista.

OmaKanta-sovelluksessa voi hoitaa turvallisesti omia terveysasioitaan. Sovelluksessa voi uusia reseptit, lukea lääkärin tai hoitajan vastaanotolla tekemät kirjaukset ja tarkastaa esimerkiksi verikokeiden tulokset. Tiedot kulkevat ihmisen mukana, vaikka hoitava taho tai asuinpaikka vaihtuisivat.

Sovelluksen voi ladata maksutta App Storesta tai Google Play -kaupasta. Jatkossa sovellus voisi muistuttaa suomalaisia muun muassa kausi-influenssarokotteista.

– Sovellus voisi toimia myös tärkeänä viestintäkanavana esimerkiksi pandemiatilanteissa ja tukea suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuutta poikkeusoloissa, Kelan tietopalvelujohtaja Arto Vuori toteaa tiedotteessa.

Kansallisella tasolla päätöstä näiden toimintojen toteuttamisesta ei kuitenkaan ole tehty. OmaKanta-sovelluksen kehittämisestä ja uusista toiminnoista päätetään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

OmaKanta on Suomen käytetyin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu. Kaikkiaan OmaKantaa käyttää kuukausittain yli miljoona ihmistä, joista suurin osa asioi palvelussa puhelimella tai tabletilla. Sen tarkoitus on varmistaa sujuva digiasiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa maanlaajuisesti. Sovelluksella on jo yli 100 000 käyttäjää.

Kelan Kanta-palvelut kehittää sovellusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, hyvinvointialueiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.