Olkiluoto 3 vaikuttaa sähkön hintaan oletettua vähemmän

Olkiluoto 3:n keskimääräinen vaikutus sähkön hintaan on jäänyt ennakoitua vähäisemmäksi. Energiapalveluyhtiö Väre on päivittänyt kahden vuoden takaista analyysiaan Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vaikutuksesta sähkön hintaan Suomessa.

Väreen arvion mukaan OL3:n pörssisähkön keskihintaa laskeva vaikutus on tällä hetkellä verollisena noin 1,3 senttiä kilowattitunnilta. Kullakin hetkellä vaikutus riippuu voimakkaasti ympäröivistä sääolosuhteista. OL3:n poissaolo lisää yli 20 snt/kWh -tuntien todennäköisyyttä noin neljä prosenttiyksikköä.

Kaksi vuotta sitten Väre arvioi, että energiakriisin aikana täydellä 1600 megawatin teholla ajaessa Olkiluoto 3 laskee sähkön verollista pörssihintaa keskimäärin noin viidellä sentillä per kilowattitunti.

– Tuolloin arvioidemme mukaan normaalitilanteessa vaikutus sähkön hintaan olisi ollut alle kaksi senttiä per kilowattitunti, mutta yksinkertaisuuden vuoksi emme raportoineet tätä arviota, sillä siihen liittyi paljon epävarmuuksia, toteaa Väre Oy:n datatieteilijä Sami Kohvakka tiedotteessa.

Olkiluodon ydinvoimalla on ollut nyt tuotantokäytössä vaihtelevalla teholla noin kaksi vuotta.

Tuona aikana kivihiilen ja kaasun maailmanmarkkinahinnat ovat laskeneet 75 prosenttia energiakriisin aikaisista huipuista.

Samanaikaisesti Suomeen on rakennettu lisää tuulivoimakapasiteettia noin 3400 megawatin verran.

– Kun ajoimme mallin uudelleen päivitettyä datalla, huomasimme, että Olkiluoto 3:n keskimääräinen vaikutus sähkön hintaan on jäänyt selvästi edellistä arviotamme matalammaksi. Arviomme mukaan OL3:n pörssisähkön keskihintaa laskeva vaikutus on nykyään verollisena noin 1,3 senttiä kilowattitunnilta, mutta kullakin hetkellä vaikutus riippuu voimakkaasti ympäröivistä sääoloista, Kohvakka sanoo.

– Pörssisidonnaisten sähkösopimusten yleistymisen myötä sähkön kysyntäkäyrästä on tullut loivempi, jolloin sähkön hinta nousee hitaammin tarjonnan laskiessa. Sähkön tarjontakäyrä puolestaan on äkkijyrkkä, sillä saadakseen tuotannon myytyä, se on tarjottava halvalla, mikä on ajanut kalliit ja saastuttavat tuotantomuodot pois Suomen markkinoilta, Kohvakka jatkaa.

Sähkön hintaa Suomessa heiluttavat siis pääasiassa sääolot. Tuulivoiman enimmäiskapasiteetti on jo yli 8400 megawattia, siis viiden OL3-reaktorin verran. On täysin mahdollista, että 24 tunnin aikana välillä tuulivoimaa tulee 500 megawatin teholla ja välillä 5500 megawatin teholla.

Sähkön hinta kävi korkeimmillaan loppuvuodesta 2022, jonka jälkeen hintataso palasi energiakriisiä edeltävälle tasolle, mutta tuntien välinen vaihtelu on pysynyt selvästi aiempaa korkeammalla. Merkittävin syy tähän on sään mukaan vaihtelevan tuotannon yleistyminen.

– Erittäin kylmän ja vähätuulisen jakson aikana tehovaje on niin suuri, että OL3:n 1600 megawattia ei välttämättä riitä heilauttamaan kysynnän ja tarjonnan leikkauskohtaa pois äkkijyrkältä alueelta vaan hinta määräytyy pääasiassa kysynnän ja naapurimaiden tilanteen mukaan.

– Lämpimän ja tuulisen jakson aikana halpaa sähköä on suhteessa kysyntään niin paljon, että sähkö on nollahintaista, vaikka tarjonnasta puuttuisi OL3:n 1600 megawattia. Näiden väliin jää kapea kaistale, jolla OL3:n tuotannon voi ajatella vaikuttavan ratkaisevasti sähkön hintaan, Kohvakka kiteyttää.