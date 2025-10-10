Öljyteollisuus murenee iskuissa – ”Venäjä ei kestä pitkää sotaa”

Ukrainan kaukoiskut ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja Venäjän öljyteollisuudelle sekä monille puolustusteollisuuden tehtaille. Vaikutus näkyy jatkuvasti kärjistyvänä polttoainekriisinä.

Pitkän kantaman räjähdelennokkien ohella voidaan käyttää muun muassa ukrainalaisia FP-5-Flamingo-risteilyohjuksia, joiden tuhannen kilogramman taistelukärki aiheuttaa kohteelle huomattavasti lennokkeja suurempia vaurioita. Niiden sanotaan yltävän 3 000 kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin.

Ukrainalaista asejärjestelmää on käytetty varmasti ainakin yhdessä kaukoiskussa ja mahdollisesti myös muissa. Sitä on toistaiseksi säästelty syystä tai toisesta. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Ukraina voisi luoda kotimaisilla asejärjestelmillään pelotevaikutuksen ja pyrkiä ehkäisemään Kremlin ilmahyökkäyksiä talvikauden aikana.

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveri toteaa Flamingojen olevan ilmeisesti jo operatiivisessa käytössä. Tuotantoluvuista on saatavilla vain Ukrainan ilmoitukset, mutta ne ovat yleensä olleet oikeansuuntaisia.

– Koska Flamingoja ei ole vähään aikaan käytetty, voi hyvinkin olla, että niitä säästellään. Vladimir Putin juuri uhkasi iskuilla Ukrainan kaasuntuotantoa vastaan, elleivät iskut jalostamoihin lopu. Kertoo Venäjän ahdingosta, Puolustusvoimien pääesikunnan tiedustelupäällikkönä aiemmin toiminut Pekka Toveri sanoo Verkkouutisille.

Hänen mukaansa Flamingot ovat tällaisessa ”kaupankäynnissä” hyvä valttikortti, koska pelkillä hitailla drooneilla ja 50 kilogramman taistelukärjillä on saatu Venäjän öljyteollisuus lähes polvilleen.

Vladimir Putinin kesähyökkäys hiipui ilman merkittäviä saavutuksia, eikä edes Donbassin aluetta ole saatu vallattua 3,5 vuotta kestäneistä taisteluista huolimatta.

Pekka Toveri uskoo Venäjän tilanteen käyvän yhä tukalammaksi.

– Kyky talvihyökkäyksiin lienee rajallinen, ja samalla talous on kovilla Ukrainan iskujen takia. Putin pyrki pitkään sotaan lännen väsyttämiseksi, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa Venäjä ei kestä pitkää sotaa, jos länsi jatkaa Ukrainan tukemista, evp-kenraalimajuri sanoo.

Tämän seurauksena Kremlin riskinottovalmius vaikuttaa kasvaneen. Länttä yritetään eri keinoin saada lopettamaan tuki Ukrainalle, ja tämän tavoitteen tukena ovat kaikki hybridisodankäynnin keinot. Viimeaikainen droonihäirintä Euroopan lentoasemilla on nähty osana tätä operaatiota.

– Eli uusia hybridihyökkäyksiä on odotettavissa, varsinkin kun lännen vastatoimet ovat olleet heikkoja ja puolustuksellisia, Toveri huomauttaa.

