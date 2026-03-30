Öljyn hinta nousi 116 dollariin

Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolle lähes kahteen viikkoon Iranin konfliktin laajentuessa. Markkinat varautuvat pitkittyvään kriisiin, joka voi kiihdyttää inflaatiota ja hidastaa talouskasvua erityisesti Aasiassa.

Brent-öljyn hinta nousi maanantaiaamuna yli kolme prosenttia ja ylitti 116 dollaria barrelilta. Hintataso on korkeimmillaan sitten maaliskuun puolivälin, ja kuukausinoususta on tulossa historiallisen voimakas.

Tilanne kärjistyi viikonloppuna, jolloin Irania tukevat Jemenin huthit liittyivät konfliktiin ja spekulaatiot mahdollisesta Yhdysvaltain maahyökkäyksestä Iranin hallitsemille saarille lisääntyivät.

– Ehkä otamme Khargin saaren, ehkä emme. Meillä on paljon vaihtoehtoja, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Financial Timesille.

Hänen mukaansa saari voitaisiin ottaa ”erittäin helposti”.

Trump kertoi samalla, että Iran on päästänyt 20 öljytankkeria Hormuzinsalmen läpi “kunnioituksen osoituksena”, mikä voi viitata neuvottelujen etenemiseen. Aluksista kymmenen kulkee Pakistanin lipun alla.

Donald Trump kertoi tavoitteekseen ”Iranin öljyn ottamisen” Venezuelan tapaan, jossa Valkoinen talo aikoo jatkaa maan öljyteollisuuden ohjailua.

Sijoittajat varautuvat tällä hetkellä konfliktin pitkittymiseen. Tämä lisäisi riskiä uudelle inflaatiokierteelle ja talouskasvun hidastumisesta erityisesti Aasiassa, joka on herkkä energian hinnan nousulle.

Osakemarkkinat reagoivat Telegraphin mukaan nopeasti: Japanin ja Etelä-Korean pääindeksit laskivat varhain maanantaina noin kolme prosenttia.

Myös poliittinen paine kasvaa. G7-maiden energia- ja talousministerit sekä keskuspankkien johtajat kokoontuvat maanantaina arvioimaan kriisin talousvaikutuksia. Ranskan valtiovarainministeri Roland Lescure muistutti, että Aasia on erityisen haavoittuvainen tilanteen kärjistymiselle.