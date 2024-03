Öljylaitos taas liekeissä Venäjällä, video näyttää tuhot

Kuibyshevin öljylaitos syttyi tuleen Venäjän Samarassa. Alueen kuvernöörin mukaan kyseessä on drooni-isku. Asiasta uutisoi The Moscow Times.

– Viime yönä tehtiin useita drooni-iskuja alueellisiin öljynjalostamoihin, kuvernööri Dmitri Azarov sanoi Telegram-viestissä.

Venäjän puolustusministeriö väitti tiedotteessa tuhonneensa viime yönä yhteensä 12 ukrainalaista droonia. Droonit liikkuivat tiedotteen mukaan Brjanskin, Belgorodin ja Voronežin alueiden yllä lähellä Ukrainan rajaa.

– Näemme, että vihollinen, joka kärsii tappioita taistelukentällä, tekee kaikkensa heikentääkseen kestävyyttämme ja yhtenäisyyttämme, venäläinen kuvernööri Azarov sanoi.

Kuibyshevin jalostamo on Venäjän öljyjätti Rosneftin omistuksessa ja se on yksi Samaran alueen suurimmista öljylaitoksista.

A fire broke out on Saturday at an oil refinery in Russia's Samara region following a drone attack, the regional governor said.

Read more: https://t.co/HtXmDQioku pic.twitter.com/PJ0LlOI9Jm

— The Moscow Times (@MoscowTimes) March 23, 2024