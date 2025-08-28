Öljyjätti ärähtää: EU:n ilmastopolitiikka nostaa energian hinnat pilviin

Yhdysvaltalainen öljyjätti ExxonMobil arvostelee rajusti EU:n ilmastopolitiikkaa, uutisoi Financial Times.

Maailman suurin öljyntuottaja väittää, että EU:n energia- ja ilmastopolitiikka on nostanut energian hinnat pilviin ja heikentänyt julkista tukea päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaville vähähiilisille teknologioille.

Öljyjätin torstaina julkaisemassa Global Outlook -raportissa oli osio nimeltä ”Oppitunteja Euroopasta”, jossa arvostellaan EU:n tiukkaa sääntelyä päästöjen vähentämisessä. Yhtiön mukaan tämä on vahingoittanut EU:n taloutta.

– Teollisuustuotanto on laskussa, ja se on Euroopan taloudessa kriittinen sektori. Energian hinnat raskaassa teollisuudessa ja kaupallisessa liikenteessä nousevat. Tämän seurauksena julkinen tuki vähäpäästöisemmälle teknologialle, jota tarvitaan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, on horjumassa, Exxonin raportissa todetaan.

Exxon on lobannut eurooppalaisia ​​ilmasto- ja kestävyyssäännöksiä vastaan ​​väittäen, että ne uhkaavat heikentää mantereen kilpailukykyä ja sotkea yhdysvaltalaiset yritykset byrokratiaan, mikä heikentää niiden globaalia kilpailukykyä.

Exxonin toimitusjohtaja Darren Woods kehotti viime kuussa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia torjumaan kauppaneuvotteluissa EU:n kanssa direktiivin, joka velvoittaa EU:n ulkopuoliset yritykset varmistamaan, että niiden toimitusketjut eivät vahingoita ympäristöä tai ihmisoikeuksia.

Exxonin Global Outlook -raportin mukaan poliitikkojen on otettava huomioon kohtuuhintaisuus energiapolitiikkaa laatiessaan, koska äänestäjät menettäisivät luottamuksensa talouteen ja hallintoon, jos hinnat nousisivat nopeasti.

– En halua, että tästä saa sellaisen kuvan, että energiamurros ei voi tai sen ei pitäisi tapahtua. Pointtimme on, että on oltava fiksu sen suhteen, Exxonin talous- ja energiaosaston johtaja Chris Birdsall kertoi FT:n mukaan toimittajille pidetyssä puhelinkonferenssissa.

Hän sanoi EU:n yrittäneen ”ajaa läpi” ilmastopolitiikkaa liian nopeasti siinä virheellisessä uskossa, että energiamurros johtaisi halvempaan energiaan maanosassa, koska Eurooppa tuo tällä hetkellä paljon öljyä ja kaasua.

Tämä siirtymäkausi voi kestää jopa 30 vuotta ja vähähiiliset investoinnit ovat huomattavasti kalliimpia kuin nykyiset energialähteet, Birdsall totesi.

– Uskomme, että korkean tulotason maat, kuten Yhdysvallat ja EU, voivat ajan myötä päästä pienempiin päästöratkaisuihin, mutta sen on tapahduttava ajan kanssa. Ensinnäkin, talouden kasvattamista on jatkettava ja toiseksi, teknologiaan investoimista on jatkettava, hän sanoi.

Raportin mukaan ilmastopolitiikka on ”suurelta osin epäonnistunut”, koska maailma ei ole edennyt aikataulussa päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Ennusteiden mukaan öljy ja maakaasu ovat edelleen keskeisiä talouden energianlähteitä vuonna 2050.