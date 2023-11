Öljy-yhtiö passitti työntekijöitä rintamalle: Oma tykistö pommitti, varusteita ei ollut

Venäjän valtion omistama öljy-yhtiö Transneft on mainostanut Ukrainan sodan alkamisen jälkeen asepalvelusta omille työntekijöilleen. Propagandassa viholliseksi maalattiin ”pahat henget Euroopasta”.

Historioitsija Chris Owen on nostanut esiin itsenäisen venäläisen iStories-median julkaisemia tietoja, joiden mukaan rintamalle lähteneet työntekijät olisivat olleet heikosti koulutettuja ja varustettuja. Tappioita kuvaillaan suuriksi.

Transneftin työntekijöitä ohjattiin BARS-20-reserviläisyksikköön. Monilla BARS-joukoilla toimii taustallaan jokin suuryhtiö tai poliittinen taho.

Vuonna 2021 perustettuja BARS-yksiköitä mainostettiin mahdollisuutena ”näyttää taitosi” ja ”nähdä oman maasi uskomattoman kauniita maisemia”. BARS esitettiin reservijoukkoja, jonne pestautuvilla olisi ajoittain harjoituksia.

– Ukrainan hyökkäys tuli järkytyksenä monille noin 20 000 BARS-reserviläisestä. Heille selvisi tuolloin, että jäsenyydestä saatavat pari tuhatta ruplaa kuukaudessa [noin 20-30 euroa] velvoittivat heidät menemään Ukrainan taisteluihin, Chris Owen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

BARS-yksiköiden merkitys korostui viime vuoden kesällä, jolloin Venäjän miespula oli kriittinen ennen syyskuun osittaista liikekannallepanoa. Myös sadat Rosneft-yhtiön työntekijät olivat mukana taisteluissa.

Yhtiölle oli annettu täytettäväksi tietty kiintiö BARS:iin ilmoittautuvista. Monet heistä olivat 40–60-vuotiaita, eikä vaihtoehtoja annettu.

Kuvien perusteella monet BARS-sotilaista käyttivät siviilivaatteita. Varusteet hankki yhtiö, joka vastasi valtionyhtiöiden toimistotarvikkeista.

– Hän valitti ja kiroili. Ja hän uhkasi ampua kaikki. He olivat Transneftista, joka myös varusti heidät. Ei puolustusministeriö, erään sotilaan sukulainen sanoi iStoriesin mukaan.

BARS-20-yksilön pataljoonan komentaja kertoi myöhemmin yksikön varustaneen sotilaansa Ukrainan asevoimilta sotasaaliiksi saadulla kalustolla. Kesällä 2023 yksikkö joutui rajuihin taisteluihin Itä-Ukrainassa. Yhdessä taistelussa kaatui 29 venäläissotilasta ja 86 haavoittui. Monet heistä olivat olleet rintamalla vasta muutaman päivän.

Yksikön komentaja julkaisi sosiaalisessa mediassa videon, joka oli osoitettu Taka-Baikalian aluepiirin kuvernöörille. Hän sanoi osaston kärsineen ”vakavia ja peruuttamattomia” tappioita henkilöstön ja sotakaluston suhteen.

BARS-20:n miehet joutuivat koordinaation puutteen vuoksi myös Venäjän oman tykistön kohteeksi.

15/ BARS-20 commander Sergei Dedov recorded a video appealing to the governor of the Transbaikal region for help: "In recent days, during fierce and bloody battles, our detachment suffered serious and irreparable losses in personnel, weapons and special equipment." pic.twitter.com/bJ0tPNH3vb

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) November 8, 2023