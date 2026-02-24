Olitko tämän linja-auton kyydissä? Poliisi pyytää ottamaan yhteyttä

Turun seudun joukkoliikenteen eli Fölin linja-auto törmäsi liikennevalotulppaan Turussa maanantaiaamuna. Asiasta kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos tiedotteessa.

Törmäyksen nähnyt sivullinen autoilija ilmoitti törmäyksestä hätäkeskukseen. Hänen mukaansa ennen törmäystä linja-auto oli ajautunut Satakunnantiellä kaistojen väliselle alueella ja törmännyt valaisintolppaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Linja-auto oli silminnäkijän mukaan vaurioitunut ainakin lievästi törmäyksessä. Kuljettaja ei kuitenkaan pysäyttänyt autoa vaan jatkoi matkaansa kohti Naantalia.

Poliisipartio saapui tapahtumapaikalle Satakunnantien ja Varkkavuorenkadun risteykseen pian ilmoituksen jälkeen ja havaitsi paikalla Naantaliin meneville kaistoille kaatuneen valotolpan. Sivullinen ilmoittaja oli poliisin mukaan esimerkillisesti pysäyttänyt ajoneuvonsa hätävilkut kytkettynä kaatuneen tolpan eteen estääkseen mahdolliset lisäonnettomuudet.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja pyytää etenkin linja-auton kuljettajaa ottamaan yhteyttä poliisin asian selvittämiseksi. Myös matkustajia tai muita tapahtuneen silminnäkijöitä pyydetään lähettämään tietonsa poliisille osoitteeseen [email protected].