Kuva iskun jäljistä Vladimirissa keskiviikon vastaisena yönä. / T.ME/EXILENOVA

Oliko se ohjus? Ukraina iski taas

Öisinä kohteina oli kaksi samaa kaupunkia kuin viime viikolla.
Ukrainan droonit moukaroivat keskiviikon vastaisena yönä useita Venäjän alueita, erityisesti Orjolin kaupunkia Moskovasta etelään. Orjolissa isku osui mitä ilmeisimmin paikalliseen lämpövoimalaan.

Orjolin kuvernööri Andrei Klitškov vahvisti varhain aamulla Telegram-kanavallaan, että isku tosiaan tapahtui. Klitškovin mukaan ilmatorjunta tuhosi kaksi lennokkia, ja seitsemän yksityisasuntoa vaurioitui. Klitškovilta tosin jäi mainitsematta, mitä lämpövoimalalle tapahtui.

Aivan selvää ei ole oliko lämpövoimala iskun varsinainen kohde, sillä alle kilometrin päässä sijaitsee Oreltekmaš-niminen tehdas. Se tuottaa huoltokalustoa ja kontteja Venäjän asevoimille.

Orjolin asukkaiden mielestä kaupunkiin kohdistui yöllä ohjusisku. Telegramin uutiskanava Astra pitää tätä mahdollisena, sillä iskuista kuvatuilla videoilla ei kuulu drooneille tyypillisiä ääniä.

Viimeksi viime viikolla Ukraina iski Orjoliin oman ilmoituksensa mukaan Neptunus-ohjuksin.

Orjolin lisäksi räjähdyksiä kuultiin myös Vladimirissa Venäjällä. Alueen kuvernööri Alexander Avdeev raportoi drooni-iskusta energiainfrastruktuuriin Vladimirin esikaupunkialueilla. Ukrainalaisten OSINT-kanavien mukaan isku osui sähköasemaan. Näin tapahtui myös viime viikolla.

Venäjän puolustusministeriö väitti ilmapuolustuksen torjuneen yön aikana 40 lennokkia Voronežin, Rostovin, Kurskin, Brjanskin, Belgorodin ja Orjolin alueiden sekä miehitetyn Krimin alueen yllä. Vladimiria ei puolustusministeriö ei maininnut ollenkaan.

 

