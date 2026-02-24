Oletko tällä listalla? Sinut voidaan julistaa kuolleeksi

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut listan henkilöistä, joita pyydetään ilmoittautumaan DVV:lle viimeistään 24. maaliskuuta 2026 kello 16.15 mennessä. Myös henkilöistä jotain tietävien tulee ilmoittaa tietonsa virastolle kyseiseen määräaikaan mennessä.
Jos henkilö ei ilmoittaudu virastolle eikä kukaan ilmoita häntä koskevista tiedoista, DVV voi julistaa henkilön kuolleeksi.
Lista koostuu yli satavuotiaista henkilöistä, joiden osoite, aviopuoliso, sukulaiset tai edunvalvojat eivät ole Digi- ja väestötietoviraston tiedossa.
Lista henkilöistä on luettavissa kokonaisuudessaan viraston sivuilla.
