Tässä ovat Suomen parhaat kaupungit, yhden maine heikkeni eniten

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki, ilmenee tuoreesta kyselytutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin Suomen suurimpien kaupunkien aluemainetta ja vetovoimaa potentiaalisten asukkaiden sekä kaupungin nykyisten asukkaiden keskuudessa.

Ykkössijalle noussut Tampere on pitänyt ykköspaikkansa yhtäjaksoisesti vuodesta 2020 lähtien. Toiseksi vetovoimaisin kaupunki on Kuopio. Tuloksissa huomionarvoista onkin, että Tampereen ja Kuopion välinen erotus on pienentynyt entisestään.

– Välimatka Tampereen ja Kuopion aluemaineiden välillä on pienentynyt koko ajan. Enää ei voi puhua Tampereen ylivoimasta, vaan Kuopio on noussut aivan sen kannoille, toteaa tutkimuksen toteuttaneen Reputation and Trust Analytics-yhtiön asiantuntija Susanna Saarenpää tiedotteessa.

Kuopio saa tutkimuksessa erityisen korkeat arvosanat osa-alueilla yhteisö ja turvallisuus. Yhteisö-ulottuvuus kuvastaa mielikuvaa siitä, että alueella asuu mukavia ihmisiä ja asukkaat voivat hyvin. Turvallisuus-osa-alue taas kertoo siitä, kuinka viihtyisänä ja turvallisena alue nähdään.

Kolmanneksi vetovoimaisin kaupunki on Turku. Kaupungin maine asukkaiden ja potentiaalisten asukkaiden keskuudessa on noussut merkittävästi aiemmista mittauksista. Turku sai hyvät arviot etenkin palveluidensa ja sijainnin ansiosta.

– Sijainnin positiivisiin mielikuviin saattavat vaikuttaa raitiovaunusuunnitelmat, joiden odotetaan sujuvoittavan julkista liikennettä, Saarenpää arvioi.

Hänen mukaansa on erityisen kiinnostavaa, että Turun aluemaine potentiaalisten asukkaiden keskuudessa on kasvanut samalla kun kaupungin asukkaiden mielikuvat ja kokemukset kotikaupungistaan ovat pysyneet samalla tasolla kuin viime vuonna.

– Tämä on melko poikkeavaa: useimmiten omien asukkaiden näkemykset kaupungista ovat positiivisempia kuin ulkoiset mielikuvat, Saarenpää sanoo.

Neljänneksi vetovoimaisin kaupunki oli Oulu. Viidennelle sijalle ylsi Jyväskylä.

Porin maine putosi eniten

Kaikki Suomen suurimmat kaupungit eivät onnistuneet parantamaan mainettaan. Tulosten mukaan alueen maine laski eniten Porissa, mikä on yksi tutkimuksen huonomaineisimpia kaupunkeja. Poriin liitetään usein kielteisiä mielikuvia taantuvana ja väkivaltaisena teollisuuskaupunkina, joka on jäänyt kehityksestä jälkeen. Huonomaineisimpiin kaupunkeihin kuuluivat lisäksi Lahti ja Vantaa, jotka nekin ovat kärsineet pitkään mainehaitoista. Porista poiketen ne onnistuivat kuitenkin hieman parantamaan mainettaan.

Vaikka edellä mainittuihin kaupunkeihin liittyy kielteisiä mielikuvia, ne eivät olleet aivan listan häntäpäässä. Tutkimuksen tulosten mukaan huonoin maine suurimmista kaupungeista oli Helsingillä, jonka vetovoima oli hieman Poria ja Vantaata alhaisempi.

Vertailussa oli mukana Suomen kymmenen suurinta kaupunkia. Vastaukset kerättiin verkossa tammikuussa 2026. Tutkimukseen vastasi 2 702 yli 15-vuotiasta suomalaista. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1,89 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kaupunki Alueen maine (1–5) Muutos (vuoden 2025 tutkimuksesta) Tampere 3,81 -0,07 Kuopio 3,76 -0,01 Turku 3,7 +0,2 Oulu 3,65 -0,05 Jyväskylä 3,57 -0,13 Espoo 3,38 0 Lahti 3,32 +0,07 Pori 3,24 -0,11 Vantaa 3,14 +0,01 Helsinki 3,08 -0,04

Lähde: Reputation and Trust Analyticsin ”Vetovoima ja pitovoima 2026” -tutkimus.

