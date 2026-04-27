Tililtä vietiin 30000 euroa, poliisi varoittaa uudesta huijaustavasta

Poliisi varoittaa uudenlaisesta tavasta varastaa pankkikorttitietoja. Seinäjoella iäkäs mies menetti uuden huijaustavan takia jopa 30 000 euroa.

Pohjanmaan poliisilaitos tutkii tapausta, jossa kahden miehen epäillään huijanneen iäkkäältä mieheltä pankkikortin tiedot tämän kotona Seinäjoella lauantaina 25. huhtikuuta. Epäillyt olivat tarjoutuneet neuvomaan uutta tapaa käyttää pankkikorttia, minkä yhteydessä toinen miehistä kuvasi kortin tiedot puhelimellaan.

Miesten poistuttua asunnosta uhri huomasi myöhemmin samana päivänä, ettei hänen korttinsa enää toiminut ja tililtä oli kadonnut suuri summa rahaa. Poliisin mukaan menetys voi nousta jopa 30 000 euroon.

Epäiltyjen uskotaan liikkuneen alueella jo edellisenä päivänä. Poliisin mukaan toinen miehistä oli noin 50-vuotias ja toinen nuorempi. He liikkuivat vaalealla henkilöautolla ja heidän epäillään käyneen useissa paikoissa Seinäjoen alueella.

Poliisi pyytää havaintoja sekä epäillyistä henkilöistä että heidän käyttämästään autosta. Vihjeitä voi toimittaa vihjenumeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa(at)poliisi.fi.

Poliisi muistuttaa, ettei pankkitunnuksia tai maksukortin tietoja tule koskaan luovuttaa tuntemattomille, ei verkossa eikä kasvokkain. Rikoksen uhriksi joutuneita kehotetaan tekemään rikosilmoitus poliisin verkkosivuilla.