Oletko ostamassa uutta tietokonetta? Halvin voi tulla kalliimmaksi

Eikö vanha tietokoneesi täytä enää uusimpia järjestelmävaatimuksia?

Tilanne on valitettavan tuttu monelle vanhemman Windows-laitteen omistajalle. Microsoftin päätös lakkauttaa maksuttomat tietoturvapäivitykset Windows 10-järjestelmälle johtivat siihen, että miljoonista vanhoista laitteista tuli käytännössä käyttökelvottomia. Edes päivitys Windows 11-järjestelmään ei ole vaihtoehto, sillä uuden käyttöjärjestelmän laitteistovaatimukset ovat niin tiukat, ettei se suostu toimimaan vanhoilla laitteilla.

On myös olemassa erilaisia kiertoreittejä, joilla Windows 11:n voi saada toimimaan vanhassa laitteessa. Näitä kiertoreittejä ei kuitenkaan suositella, sillä käyttöjärjestelmä ei välttämättä toimi laitteessa oikein. Kaikkein pahin virhe on jatkaa Windows 10:n käyttöä ilman mitään toimia. Tämä johtuu siitä, että tietoturvapäivitysten loppumisen takia koneesta tulee päivä päivältä alttiimpi tietoturvahyökkäyksille. Seurauksena voi olla pahimmillaan jopa kaikkien henkilökohtaisten tietojen tai rahojen menetys.

Vanhan tietokoneen omistajalla ei ole jäljellä montaa suositeltavaa vaihtoehtoa. Hän voi jatkaa Windows 10:n käyttöä maksamalla erillisistä tietoturvapäivityksistä tai hankkia uuden laitteen, joka täyttää Windows 11:n vaatimukset.

Tietokonekaupoille ei kuitenkaan kannata lähteä suin päin. Oikean valinnan tekeminen voi olla vaikeaa, sillä tarjolla on malleja laidasta laitaan. Myös niiden hinnat voivat vaihdella parista sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin.

Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professorin Jukka Mannerin mukaan aivan ensimmäisenä kannattaa miettiä sitä, mihin käyttöön tietokone tulee.

– Jos tietokone tulee vaan verkkopankissa käyntiä ja nettisivujen selailua varten, siihen ei välttämättä hirveän tehokasta ”myllyä” tarvita. Silloin edullisempikin laite voi olla sopiva hankinta, Jukka Manner kertoo Verkkouutisille.

Mikäli tietokonetta käyttää paljon, järjestelmän ominaisuuksien merkitys korostuu. Eli mitä enemmän tietokonetta käytät, sen suurempi merkitys sen ominaisuuksilla on.

Manner itse kertoo panostavansa keskihintaisiin kannettaviin tietokoneisiin, joita käyttää ainakin 5-6 vuoden ajan. Keskihintaisilla laitteilla hän tarkoittaa noin 500 euron hintaisia koneita. Samaa periaatetta Manner käyttää älypuhelimien kanssa. Periaate on yksinkertainen: jos laite on halpa, se on myös koottu halvoista materiaaleista. Niillä on pitkässä juoksussa suora yhteys laitteen käytettävyyteen ja käyttöikään.

– Jos ostaa hieman kalliimman laitteen, se voi kestää myös pidemmän aikaa käytössä. Silloin se rupeaa hitaammin ”nikottelemaan”, hidastelemaan ja kestää ehkä kuljettamistakin paremmin kuin se halvin mahdollinen muovinen läppäri, Manner havainnollistaa.

Mannerin mukaan usein voi tulla jopa kannattavammaksi ostaa 1–2 vuotta vanha kannettava tietokone, joka maksoi uutena esimerkiksi tuhat euroa ja on nyt myynnissä halvemmalla hinnalla. Usein laadukkaammat tietokoneet ovat vanhempanakin parempia käytössä kuin halvimmista osista kootut tietokoneet uutena.

Hänellä onkin periaate, että halvinta mahdollista mallia ei kannata ikinä ostaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuluttajan pitäisi ostaa aina kallein mahdollinen malli. Mannerin mukaan jo keskihintaisen tietokoneen ostamalla saa todennäköisesti paremman ja kestävämmän koneen kuin kaikkein halvimman ostamalla.

– Mitä kalliimman hintaluokan laite, sen hitaammin se vanhenee, Manner tiivistää.

Kiinnitä huomiota etenkin näihin seikkoihin

Kannettavia tietokoneita on markkinoilla lukuisia. Tavallisen aiheeseen perehtymättömän kuluttajan voi olla jopa vaikea vertailla niitä keskenään. Mistä voi päätellä, mitä ominaisuuksia tietokoneessa olisi hyvä olla?

Mannerin mukaan ominaisuuksia vertailtaessa pätee sama periaate kuin älypuhelimien kanssa. Kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi akun kestoon ja laitteen tallennustilaan. Myös siitä on hyvä varmistua, että kannettavassa tietokoneessa on riittävästi muistia.

– Nykyään niitä ominaisuuksia ei voi monessa tietokoneessa edes päivittää. Se tarkoittaa sitä, että niillä ominaisuuksilla mennään, mitkä laitteessa ovat ostohetkellä.

Laitteen suoritusteho riippuu pitkälti myös tietokoneen suorittimen eli prosessorin tehosta. Tavalliselle kuluttajalle eri prosessorien nimet eivät välttämättä sano mitään. Nyrkkisääntönä kuitenkin on, että mitä halvempi kone, sen tehottomampi sen sisältämä prosessori on.

– Usein laitteen keskusmuistin ja tallennustilan määrä kuitenkin korreloi laitteen piirisarjan ja prosessorin kanssa. Se tietysti nostaa hintaa, Manner huomauttaa.

Siihen Mannerilla ei ole antaa yksiselitteistä vastausta, millaisia kannettavia tietokoneita kannattaisi nykypäivänä välttää. Tämä johtuu siitä, että varsinkin Windows-käyttöjärjestelmiä käyttäviä kannettavia tietokoneita valmistetaan lukuisien eri valmistajien toimesta.

– On vaikea sanoa, minkä valmistajan koneet olisivat parempia ja mitkä huonompia.

Esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta voi lukea ihmisten kokemuksia eri valmistajien kannettavista tietokoneista. Monesti kyse on myös makuasioista: toinen henkilö voi pitää erityisesti jonkin tietyn valmistajan laitteista samalla, kun toinen henkilö suosii enemmän toisen valmistajan laitteita.

Näytöllä on suuri merkitys – tai sitten ei

Kannettavaa tietokonetta ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös näyttöön ja etenkin sen kokoon. Kannettavissa näytön koko määrittelee myös koko laitteen koon. Sopivan näytön valinta riippuu jälleen ennen kaikkea käyttötavoista.

– Jos käytät laitetta sylissäsi, et halua viiden kilon laitetta, Manner huomauttaa.

Näytön koko vaikuttaa myös esimerkiksi näppäimistön kokoon. Esimerkiksi hän itse kertoo käyttävänsä 16-tuumaista kannettavaa tietokonetta sen takia, että sillä kirjoittaminen tuntuu helpommalta kuin pienemmällä laitteella.

– Minulla on isot kädet ja kirjoitan paljon. Pienempää tietokonetta oli mukavampi kantaa mukanaan, mutta käteni eivät mahtuneet kirjoittamaan sillä hyvin.

Siksi Manner suositteleekin isompinäyttöistä kannettavaa etenkin niille, jotka kirjoittavat paljon.

– Jos käytät ulkoista näppäimistöä, silloin sillä ei tietenkään ole merkitystä.

Sen sijaan kannettavan tietokoneen näyttöpaneelin muilla ominaisuuksilla ei keskimääräiselle kuluttajalle ole yleensä suurta merkitystä. Poikkeuksena on tilanne, jossa laitetta käyttää paljon ulkona esimerkiksi suorassa auringonvalossa.

– Jos tietokonetta käyttää olohuoneen sohvalla tai työpöydällä, eroilla ei ole juurikaan väliä. Tietysti sekin korreloi laitteen hinnan kanssa, minkä laatuinen näyttöpaneeli siinä on.

Kannettavaan tietokoneeseen voi tarvittaessa kiinnittää myös erillisen näytön. Silloin edes kannettavan tietokoneen oman näytön koolla ei ole suurta merkitystä, jos esimerkiksi kodin etätyöpisteeltä löytyy erillinen näyttö ja ulkoinen näppäimistö.

Osta vähemmän, mutta laadukkaampaa

Siihen ei ole yksiselitteistä ohjetta, kuinka usein kannettava tietokone olisi syytä vaihtaa uuteen. Kuten älypuhelimien kohdalla, joskus koneen vaihto voi tulla pakolliseksi siksi, ettei vanhalle laitteelle ole saatavilla enää tietoturvapäivityksiä. Tällainen tilanne tuli monen vanhaan tietokoneen ostajalle vastaan Windows 10:n maksuttoman tuen ja Windows 11:n tiukkojen järjestelmävaatimusten takia.

Mannerin mukaan se onkin hyvä syy päivittää kone uuteen, jos sille ei ole saatavilla enää päivityksiä tai kone hajoaa mekaanisesti. Sen sijaan se ei ole järkevää, että laitetta vaihdetaan uuteen muutaman vuoden välein.

Siksi Manner suosittelee, että kun kuluttaja on ostamassa uutta tietokonetta, hän panostaa kerralla laatuun. Silloin voit varmistua siitä, että tietokone kestää käytössä pidempään etkä joudu ostamaan jo 2-3 vuoden päästä uutta konetta tilalle. Tällainen tilanne voi tulla helposti vastaan kaikkein halvimpien laitteiden kohdalla, jotka alkavat hidastella jo peruskäytössäkin parin vuoden jälkeen.

Hänen mukaansa se ei silti tarkoita, että kuluttajan olisi järkevintä ostaa kaikkein kalleinta kannettavaa tietokonetta. Kalleimpien kannettavien hinnat voivat kohota jopa 2 000 tai 3 000 euroon.

– Lisähinta korreloi laadun kanssa tiettyyn pisteeseen asti. Sanoisin, että raja menee noin tuhannessa eurossa. Sen jälkeen lisähinnan hyödyt investoinnissa alkavat ainakin tavallisella käyttäjällä pienenemään, Manner pohtii.

Kyse on myös ympäristöasioista. Manner huomauttaa, että kannettavan tietokoneen ympäristöpäästöistä yli 90 prosenttia tulee sen valmistuksesta. Siksi olisi ympäristönkin kannalta järkevämpää, että kerran ostettua tietokonetta käytetään mahdollisimman pitkään.

Laitteen vaihtaminen uuteen parin vuoden välein kuormittaa sekä ympäristöä että lompakkoa. Näin ollen halvimman mahdollisen tietokoneen ostaminen ja vaihtaminen uuteen parin vuoden välein voi tulla äkkiä kalliimmaksi kuin se, että olisit ostanut kerralla laadukkaamman ja kestävän laitteen.

Kiinnitä huomiota ainakin näihin asioihin Keskusmuisti: Peruskäytössä riittävä muistin määrä on kahdeksan gigatavua (8 gt). Vaativammassa käytössä muistia tarvitaan enemmän, esimerkiksi 16 tai 32 gigatavua. Kuluttajan kannattaa välttää laitteita, joissa keskusmuistia on vain neljä gigatavua, sillä se ei vastaa enää nykyajan vaatimuksia edes peruskäytössä. Suoritin eli prosessori: Suorittimen teholla on suuri merkitys, sillä se käytännössä määrittää koko laitteen tehokkuuden. Yleisimmät suorittimet ovat AMD:n ja Intelin valmistamia. Suorittimien tehoja voi vertailla esimerkiksi tällä sivulla. Mitä korkeampi lukema, sen tehokkaampi ja yleensä myös kalliimpi suoritin on. Monet asiantuntijat suosittelevat välttämään esimerkiksi Intel Celeron-suorittimia, sillä ne ovat heikkotehoisia eivätkä vastaa nykyajan vaatimuksia. Kyseinen suoritin löytyy tyypillisesti juuri edullisemman hintaluokan kannettavista tietokoneista. Osa tietokoneita myyvistä kaupoista on jopa poistanut kyseisellä suorittimella varustetut laitteet kokonaan valikoimistaan. Näytön koko: Näytön ominaisuuksilla ei välttämättä ole suurta merkitystä tavalliselle peruskäyttäjälle. Mieti ennen ostopäätöstä kuitenkin, millaisissa olosuhteissa tulet laitetta käyttämään. Jos kuljetat tietokonetta mukanasi, pienikokoisempi näyttö voi olla käytännöllisempi valinta. Jos laitetta käytetään lähinnä olohuoneen sohvapöydällä tai työpöydällä, näytöllä voi olla enemmän kokoa. Kannettavaan tietokoneeseen voidaan liittää myös ulkoinen näyttö, joten kotikäytössä näytön koolla ei välttämättä ole suurta merkitystä. Poimintoja videosisällöistämme Tallennustila: Tallennustila kertoo sen, paljonko tietokoneen kiintolevyllä on tilaa. Peruskäytössä tallennustilaa suositellaan olevan vähintään 128 gigatavua. Mikäli tallennat laitteellesi paljon kuvia ja videoita, tallennustilaa tarvitaan huomattavasti enemmän. Jos laitteen oma tallennustila ei riitä, avuksi voidaan ottaa esimerkiksi ulkoinen kiintolevy. Mieti käyttötarkoitus! Kannettavien tietokoneiden hinnat vaihtelevat satasista tuhansiin euroihin. Mieti tarkkaan, mihin tietokonetta tarvitset ja paljonko sitä käytät. Satunnaista netinselailua varten ei kannata ostaa markkinoiden kalleinta tehokonetta. Vastaavasti vaativaan käyttöön ei kannata ostaa halpaa ja heikkolaatuista laitetta.

