”Olen varma Venäjän tappiosta” – Sodan voimasuhteet ovat kääntymässä

Näkemykset, joiden mukaan Ukraina olisi häviämässä Venäjää vastaan käymänsä puolustussodan, ovat vallanneet alaa viime kuukausien aikana. Ukrainian Centre for Defence Strategies -tutkija Hans Petter Midttun on asiasta jyrkästi toista mieltä.

– Olen varma, että Venäjä häviää tämän vuoden kuluessa, Norjan puolustusasiamiehenä Kiovassa 2014–2018 toiminut evp-yleisesikuntaupseeri Midttun toteaa Euromaidan Press -verkkolehdessä.

– Ukraina ei ole häviämässä. Kyse on päähämme istutetusta surrealistisesta ajatuksesta, jolla ei ole mitään tekemistä realiteettien kanssa sodassa, jota käydään kuudella alueella: maalla, ilmassa, merellä, avaruudessa, kyberavaruudessa – eikä vähiten kognitiivisessa tilassa, hän sanoo.

Venäjä käy hänen mukaansa kestämätöntä maasotaa, joka on vähitellen kääntymässä Ukrainan eduksi lennokkien, vahvistuvan pitkän kantaman iskukyvyn sekä läntisten kumppanien puolustusteollisen potentiaalin ansiosta.

Kremlin strategisia näkymiä hän luonnehtii erittäin synkiksi, ellei se kykene vakuuttamaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa siitä, että Ukrainan on alistuttava joko Venäjän ehtoihin tai tuhoon.

– Tämä ei tarkoita sitä, etteikö tilanne rintamalla olisi kriittinen. Se on. Operatiivinen tilanne on ymmärrettävästi erittäin huolestuttava. Strategisesta näkökulmasta tarkasteltuna asetelma on kuitenkin paljon monisyisempi.

Lähes kolme vuotta kestäneen täysimittaisen sodan aikana yhteensä 790 800 kaatuneesta ja haavoittuneesta sotilaasta huikeat 54,4 prosenttia menetettiin vuonna 2024. Viime vuonna Venäjä maksoi korkeimman hinnan täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen. Vielä tärkeämpää on, että viime vuoden tappiot ovat osa yhä kielteisempää suuntausta.

Joulukuun 18. päivänä Venäjän arvioitiin Midttunin mukaan hallitsevan noin 99:ää prosenttia Luhanskin alueesta, 67:ää prosenttia Donetskin alueesta ja 73:a prosenttia Zaporižžjan ja Hersonin alueista. Nykyisellä etenemisvauhdillaan venäläisjoukoilta kuluisi vielä 2–4 vuotta ennen kuin loputkin näistä neljästä alueesta olisivat niiden hallinnassa.

– Nykyisellä tappiotahdilla Venäjä ottaa riskin, että se joutuu kärsimään vielä 1,3–2,2 miljoonan sotilaan tappiot kuolleina ja haavoittuneina kyetäkseen valtaamaan nuo neljä aluetta. Venäjän hyökkäyssota ei siis ole kestävällä pohjalla varsinkaan, kun tiedetään, että sen tavoitteena on hallita lähes kaikkia Ukrainan 24 alueesta, hän painottaa.

Käynnissä onkin hänen mukaansa kehityskulku, jonka lopputuloksena Ukraina voi lopulta lyödä Venäjän asevoimat ja asettaa Kremlin odottamattoman tilanteen – ”mustan joutsenen” – eteen, kuten Syyrian diktaattorille Bashar al-Assadille taannoin tapahtui.