Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / SAUL LOEB

”Olen valmis pakotteisiin” – Donald Trumpilta vaatimus Natolle

Yhdysvaltojen presidentti esittää pakotteita venäläiselle öljylle sekä Kiinalle.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti viestipalvelu Truth Socialissa lauantaina olevansa valmis laajoihin Venäjä-pakotteisiin, mikäli kaikki Nato-maat sitoutuvat näihin sekä lopettavat venäläisen öljyn ostamisen. Trump kuvailee Nato-maiden öljytuontia Venäjältä ”järkyttäväksi”.

– Olen valmis heti kun te olette. Sanokaa vain, milloin, Trump kirjoittaa  ”kirjeeksi Natolle ja koko maailmalle” luonnehtimassaan viestissään.

Trump kehottaa lisäksi Nato-maita asettamaan 50-100 prosentin tullit Kiinalle, jolla Trumpin mukaan on ”vahva ote” Venäjästä. Tullit poistettaisiin heti Ukrainan sodan päätyttyä, presidentti kirjoittaa.

– Jos Nato tekee niin kuin sanon, sota tulee päättymään nopeasti, Trump kirjoittaa.

Mikäli puolustusliitto ei noudata Trumpin ohjeita, Nato-maat tuhlaavat presidentin mukaan ”aikaani, sekä Yhdysvaltojen aikaa, energiaa ja rahoja”.

