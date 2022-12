Olemmeko olleet Venäjän osalta naiiveja? ”Tässä suhteessa olemme tehneet virhearvion”

Suomessa Venäjän suhteen on oltu naiiveja, muttei niin hyväuskoisia kuin Saksassa. Näin arvioi Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen paneelikeskustelussa ajatuspaja Liberan Rauhan hinta – talouden ja puolustuskyvyn suhde -raportin julkistamistilaisuuden yhteydessä.

– Erityisen pahalta tämä tuntuu, koska jos itse olen voinut johonkin luottaa, niin saksalaiseen rationaalisuuteen, sanoi Puttonen.

Saksassa tehdyt päätökset ovat osoittaneet Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, miten vahvasti maa on ollut riippuvainen ja kytköksissä venäläiseen energiaan.

– Meillä ei ole oltu yhtä naiiveja, mutta mekin olemme uskoneet hyvään. Nyt Venäjän kanssa tämä tie näyttää kuljetun loppuun eikä kannata odottaa, että se palaa enää meidän elinaikanamme todennäköisesti.

Paneelikeskustelussa nousi esiin valtioiden välinen keskinäisriippuvuus ja kysyttiin, onko se tullut nykyisessä maailmantilanteessa tiensä päähän. Keskustelun yhteydessä todettiin, että demokraattisten valtioiden osalta ei, mutta tilanne on eri, jos kyse on diktatuurista.

Paneelikeskusteluun osallistui myös puolustusvoimain ex-komentaja, kenraali Jarmo Lindberg. Myös häneltä kysyttiin, onko Suomessa oltu Venäjän suhteen naiiveja.

– Tämän voisi pelkistää niin, että demokraattisten maiden välillä ei hyvä ajatus ole kadonnut mihinkään. Nythän meille kaikille on kuitenkin käynyt selväksi, että autoritääriset maat eivät välttämättä välitä yhtään mitään, jos ne itse kärsivät. Niillä on omasta mielestään tärkeät poliittiset tavoitteet ja jos se sitten maksaa niille sen, mitä maksaa niin maksakoon. Ja tässä suhteessa me olemme tehneet virhearvion Euroopassa ja tältä osin myös Suomessa, Lindberg katsoi.

LUE MYÖS:

Varoitus velkaantumisen seurauksista – riski tähän on Suomessa ”hyvinkin aito”