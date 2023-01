Oleksii Danilovin mukaan Moskova haluaa tuhota Ukrainan

– Moskova ei oppinut mitään eikä ymmärtänyt mitään, se ei luopunut maksimalistisista tavoitteistaan – Ukrainan tuhoamisesta, kirjoittaa Ukrainan kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri Oleksii Danilov Ukrainska Pravdan kolumnissaan.

Hänen mukaansa Moskova ei enää halua peitellä kolonialismiaan edes viikunanlehdellä.

– Moskova haluaa tuhota Ukrainan historiallisena ilmiönä – kielen, historian, kulttuurin, ukrainalaisen identiteetin. Totaalinen ja absoluuttinen kansanmurha. Totaalinen tuhon sota. Kreml tietää, että muuten Venäjä itse katoaa menneisyyden tyrannian keskeneräisenä jäännöksenä, pahuuden ja väkivallan maana. Saavuttaakseen tavoitteensa (Vladimir) Putin haluaa aiheuttaa Ukrainalle sotilaallisen tappion, joka on luonteeltaan strateginen.

Danilovin mielestä Putin on persoona, joka elää kuvissa menneisyydestä, jossa pommittajien vyöryt aalto aallon jälkeen pyyhkii kaupunkeja ja kyliä maan pinnalta, panssarivaunut murtautuvat rintamien läpi ja piirittävät armeijoita.

Danilovin mukaan Venäjän tavoite on tehdä läpimurto etelään, täydentää Donetskin ja Luhanskin alueiden miehitys ja katkaista (läntisten) aseiden toimitusketjut.

– Ja tietysti Kiova on edelleen Putinin fantasioiden pääunelma.

Venäjä valmistautuu nyt hyökkäykseen, jonka ensimmäinen merkki on Danilovin mukaan vakiintuneen taktiikan mukaisesti aktiivisten tiedotustoimien toteuttaminen.

– Ennen kuin panssarivaunut alkavat tulituksen, laukaistaan myrkyllisiä informaatiokaasuja, jotka koostuvat valheista, manipulaatioista, vääristelystä, disinformaatiosta ja agenttien aktivoinnista. Vihollinen työskentelee erilaisten nimettömien kanavien ja niiden vaikutusagenttien kautta, Danilov kuvailee.

Hänen mukaansa vihollinen haluaa murtaa Ukrainan tahdon ja kylvää epäluottamusta asevoimiin.

– He haluavat pelotella meitä, koska he eivät voi voittaa taistelukentällä. Meidän on muistettava tämä.

Danilov toteaa, että Ukraina on helmikuussa 2023 täysin erilainen maa kuin se oli helmikuussa 2022.

– Meillä on ennennäkemätön tuki maailmalta, yhtenäinen länsi, monen miljardin dollarin apu, ja mikä tärkeintä, on olemassa ukrainalainen vapauden henki ja kansa, joka on maistanut voittoa. Mutta vielä ei ole aika rentoutua, edessä on monia koettelemuksia, verta, kuolemaa ja kovaa työtä.

Turvallisuusneuvoston sihteeri muistuttaa, että vihollisen aliarviointi on tappavaa.

– Sillä on edelleen suuria voimavara: ihmismassaa, raketteja ja ”tonneittain armeijarautaa” jäljellä. Vihollinen tulee viisaammaksi, saa kokemusta ja oppii virheistään. Tämä pitää tietää, muistaa ja ottaa huomioon.

Danilovin mukaan joka tapauksessa on myös välttämätöntä muistaa, että Venäjä on tuomittu häviämään.

– Ukrainan historiallisena tehtävänä on lopettaa imperiumin jälkeisen muodostelman khimaira, tuhota ikuisesti ajatus keisarillisesta Venäjästä. Sen jälkeen Venäjästä on tultava tavallinen kansallisvaltio. Jotta maailma pääsisi eroon maailmanlaajuisesta uhasta, Ukraina maksaa korkeimman mahdollisen hinnan – tämä on meidän uhrauksemme vapauden ja demokratian alttarilla. Me kestämme, koska kohtalomme on olla vapaita.