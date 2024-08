Voronežissa palaa: Ukraina hyökkäsi yöllä ainakin 35 lennokilla

Ukraina iski yöllä lukuisilla lennokeilla Voronežin kaupunkiin. Asiasta kertovat venäläiset Telegram-kanavat ja uutismediat. Aikaisin aamulla ei ollut selvyyttä vahinkojen laajuudesta, mutta öisissä kuvissa näkyy useita tulipaloja.

Uutiskanavat pitävä mahdollisena, että yksi Ukrainan yöiskun kohteista on ollut Baltimorin sotilaslentotukikohta. Voronežin kaupungin lounaispuolella sijaitseva sotilaskenttä on strateginen kohde, jonne on sijoitettu muun muassa Suhoin Su-34 -hävittäjiä.

Voronežin kuvernööri Alexander Gusev kirjoittaa Telegram-kanavallaan, että Ukraina hyökkäsi vähintään 35 dronella. Gusevin mukaan ilmatorjunta toimi kuten pitikin, ja kuvissa näkyvät tulipalot olisivat johtuneet alas ammuttujen lennokin kappaleiden sytyttämästä kasvillisuudesta. Gusev tosin myöntää, että vahinkoja kärsi myös useampi rakennus.

Keskiviikkona aamulla Suomen aikaa Venäjän puolustusministeriö ei ollut vielä kommentoinut öisiä tapahtumia Voronežissa.

Voronež sijaitsee noin 200 kilometriä Ukrainan pohjoisrajasta. Se on ollut Ukrainan lennokki-iskujen kohteena useasti. Viimeksi heinäkuun lopulla Ukraina onnistui räjäyttämään droneiskullaan alueella sijaitsevan ammusvaraston.

🔥🔥🔥🔥Ukrainian attack drones hit the Russian city of Voronezh tonight, with multiple explosions and at least one fire reported near Baltimor airbase, home to a number of Russian strikes

Additional explosions filmed roughly 3.25 km from Baltimor airbase. pic.twitter.com/wAmoJTpnGv

