Leena Meri. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Oikeusministeri Leena Meren lausunnot eheytyshoidoista eivät olleet lainvastaisia

Oikeuskanslerin mukaan lausunnot saattoivat antaa virheellisen kuvan eduskunnasta.
Oikeuskansleri Janne Salminen on antanut ratkaisunsa kanteluihin, joissa arvostellaan oikeusministeri Leena Meren (ps.) tiedotusvälineille antamia lausuntoja eduskunnan hyväksyttyä niin sanottujen eheytyshoitojen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen. Asiasta kerrotaan oikeuskanslerinviraston tiedotteessa.

Oikeusministeri Leena Meri totesi tuolloin, ettei oikeusministeriössä voida ryhtyä valmistelemaan kansalaisaloitteessa tarkoitettua lainsäädäntöä, koska ministeriön resurssit eivät siihen riitä ja lisäksi hallituspuolueilta puuttuu asiasta yhteinen näkemys.

Oikeuskanslerin mukaan oikeusministeri Meri ei menetellyt asiassa lainvastaisesti.

Oikeuskansleri kuitenkin katsoi, että ministerin tiedotusvälineille antamat lausunnot olivat sikäli harkitsemattomia, että ne saattoivat antaa virheellisen kuvan kansalaisaloitteen tarkoituksesta ja eduskunnan asemasta ylimpänä valtioelimenä. Oikeuskansleri saattoi näkemyksensä oikeusministerin tietoon.

Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä ministeri Meri on tarkentanut, että haastattelulausunnot eivät tarkoita, etteikö oikeusministeriössä arvioitaisi kansalaisaloitetta eduskunnan tahdon mukaisesti. Ministerin mukaan vaadittaviin lainsäädäntötoimiin ryhdytään, kun oikeusministeriössä vapautuu tähän resursseja.

